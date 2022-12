¿Reconocerías ahora al niño de 'Love Actually' al cabo de tantos años?

Love Actually más que una película navideña son historias entrelazadas que se suceden en vísperas invernales. La cuenta atrás hacia las fiestas más señaladas del año, con una visión muy 'british' y que fue un éxito de taquilla hace 19 años y que es uno de esos títulos imprescindibles para visionas en estas fechas. Love Actually se puede ver en Movistar + Plus y en otras plataformas. Se rodó hace exactamente 20 años y es una película para toda la familia que está muy en forma.

El mosaico narrativo fue dirigido por Richard Curtis, guionista de éxitos como Cuatro bodas y un funeral o la serie de Mr. Bean, con Rowan Atkinson. Tuvo una selección británico-estadounidense y una intervención costumbrista portuguesa, contando con Hugh Grant, Colin Firth, Emma Thompson, Andrew Lincoln (que acabría siendo protagonista de The Walking Dead), Keira Knightly, Chiwetel Ejiofor o el fallecido Alan Rickman que se las ve con Atkison, con una breve aparición en los grandes almacenes.

Liam Neeson, en su rol habitual de viudo, contaba con un hijastro, Sam, escolar que, enamorado de una compañera de colegio, quiere convertirse en rockero y así toca la batería para su cantarina admirada en la función de Nochebuena donde, por ejemplo, se descubrirá el amor del primer ministro británico. Grant es una versión mejorada, profética, de Boris Johnson. En la vida real Hugh Grant es primo de Sam.

Sam estaba interpretado por un rubicundo y espigado niño de 12 años, Thomas Brodie-Sangster, actor promesa que ya había participado en otras películas y series, sobre todo como intérprete invitado. Tendría su confirmación tres años después con La niñera mágica junto a Thompson y Firth. Con su padre en la ficción también aparecería en el neo-peplum La última legión.

Brodie-Sangster, nacido en Londres en mayo de 1990, tiene ahora 32 años y una larga carrera de títulos en cine y televisión. En su filmografía destaca la saga de El corredor del laberinto, la ficción televisiva Doctor Who, que es todo un prestigio de la BBC, icono de la ciencia ficción, Juego de Tronos; y en el apartado de voces de animación, es Ferb en la serie Disney Phineas y Ferb. De lo más destacado, su aparición en Gambito de dama, serie de Netflix.

¿Podrías reconocer al niño de Love Actually ahora? Por supuesto. No ha cambiado. Es su vivo retrato infantil, ya en adulto. A Thomas Brodie-Sangster se le reconoce perfectamente y seguro que lo has visto en muchas de sus interpetaciones.

Muy discreto en todo lo que es su vida, este actor londinense tiene novia, la modelo Gzi Wisdom, de 24 años, y llevan más de un año juntos.