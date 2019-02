El diseño de rebajas de Doña Letizia no es lo que parece

La Reina Letizia escogió el jueves un elegante look azul cobalto firmado por la marca española Zara para presidir el acto de entrega de las Becas para Másteres y Ayudas a la Investigación de la Fundación Iberdrola 2018. Aunque a primera vista puede parecer un vestido, realmente se trata de un mono plisado, que Doña Letizia acompañó de un cinturón negro acabado en lazada. Con escote caja y manga larga con volantes a mitad del brazo, la Reina ha vuelto a confiar en la marca low cost por excelencia con un diseño que pertenece a la colección del año pasado. Aunque en principio salió a la venta por unos 40 euros, el modelo está rebajado y ahora cuesta tan sólo 13 euros.Para completar su acertado estilismo, Doña Letizia estrenó unos salones de ante y piel en azul de Magrit y una cartera de mano en animal print de Lidia Faro que cuesta 330 euros. Como joyas, lució unos de sus pendientes preferidos, los Comète de Chanel con forma de estrella.Resulta interesante que la esposa de Felipe VI haya querido innovar en cuanto a tonalidades y además pruebe a combinar otros detalles, como los microvolantes y los plisados. Aunque se mantenga fiel al color azule, es un estreno diferenciador. La combinación perfecta entre firmas de lujo y otras más asequibles, demostrando que la Reina es también muy fan de la marca de Amancio Ortega.Tal y como ocurrió la semana pasada con una falda de Massimo Dutti, este look solemne a la vez que a la última en cuanto a tendencias de moda nos ha hecho volver a recordar a Rania de Jordania. Y es que el pasado mes de diciembre, la reina de los jordanos estrenaba un vestido de Zara muy similar, también combinado a juego con un bolso en color negro y zapatos de Gianvito Rossi.