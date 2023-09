Rumores de crisis sobre la pareja Badosa-Tsitsipas

Paula Badosa y Stefanos Tsitsipas podrían haber pasado del todo al nada. La joven pareja de tenistas comenzó su relación sentimental el pasado mes de junio, cuando apenas se había cumplido un mes de la ruptura de la deportista catalana con el modelo Juan Betancourt. Fue la propia Badosa la que confirmó la relación con el tenista griego en la revista ¡Hola! cuando los medios no paraban de seguir a la joven pareja.

Unos días más tarde, Tsitsipas concedía una entrevista al diario Bild en la que ensalzó a su media naranja. El griego dejaba claro que la conexión entre ambos desde el primer momento fue total. “Te diré una cosa: he conocido a muchas mujeres en mi vida. Y puedo decir eso con mucha confianza. Nunca me había sentido tan atraído y encontrado tanta belleza e interés en una mujer. Le dije eso a Paula y ella dijo lo mismo y me alegró escuchar eso de ella. Nuestras mentes están en la misma longitud de onda, es una conexión tan espiritual. Tenemos buenas vibraciones juntos. Es una experiencia muy hermosa. No creo que mucha gente experimente ese tipo de conexión espiritual y de alma gemela con alguien. Si viajas mucho por el mundo, esto es lo que estás buscando. Crees que lo encontrarás en algún lugar del mundo, pero a veces está justo frente a ti”, dijo a mediados del mes de junio.

Pues bien, unos meses más tarde los rumores de ruptura se ciernen sobre la joven pareja. Las primeras pesquisas apuntan hacia las redes sociales, donde vimos germinar su historia de amor. Ambos tenistas compartían un perfil de Instagram en el que publicaban sus fotografías. Curiosamente esas imágenes y vídeos han desaparecido sin que medie ningún tipo de explicación. Por ello, los seguidores de la pareja se preguntan si la eliminación de esas fotografías tiene algo que ver con una posible ruptura.

Por el contrario, donde si se mantienen las fotografías de la pareja es son los perfiles individuales que cada uno de ellos tiene en Instagram. Y ambos se siguen todavía en las redes sociales, así que puede tratarse un enfado puntual que ha generado una pequeña crisis de pareja o un detalle sin mucha importancia.