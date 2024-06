El deseo del hijo pequeño de Sara Carbonero e Iker Casillas por su cumpleaños

Tras la celebración hace unos meses del cumpleaños de Martín, el primogénito de Sara Carbonero e Iker Casillas, le ha tocado el turno a Lucas, el hijo menor de la periodista que acaba de cumplir 8 años. La comunicadora ha querido compartir un emotivo mensaje que parte de una conversación que ha tenido con Lucas sobre la manera de felicitarle por su cumpleaños.

Sara Carbonero ha hecho caso a las peticiones de su hijo Lucas, que pese a su corta edad ha tenido que sobreponerse a la separación de sus padres y aprender conceptos que no son propios de un niño. Esta es la conversación que ha mantenido con su progenitora y de la que presume la periodista en sus redes sociales.

“Mamá, este año felicítame con fotos de cuando era pequeño, por favor.¿Por qué, cariño? Si es maravilloso ver cómo has crecido y el niño en el que te has convertido. Ya, es que era tan feliz. Ahora también, ¿eh? Pero bueno, es que así me ayuda a recordar de dónde vengo para saber a dónde voy”, ha comenzado diciendo en la felicitación de cumpleaños a su hijo Lucas.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

Como no podía ser de otra manera, Sara Carbonero ha cumplido el deseo de su hijo Lucas con un carrusel en el que muestra su evolución.

“Dicho y hecho. Hoy es tu día, el que llevas esperando exactamente los otros 364. El día que vives con más ilusión de todos. Desde que naciste supimos que ibas a ser una revolución vital en casa, que buscarías tu hueco y tu manera de decir, “estoy aquí” y soy diferente y único. Lo que no intuíamos era el nivel de aprendizaje que viviríamos contigo cada día. Tu rebeldía, sentido del humor, tus ocurrencias, tu curiosidad sin límites, tus ojos siempre bien abiertos al mundo, tu sonrisa inigualable… Consigues meterte a la gente en el bolsillo sin pretenderlo. Vas dejando huella allá por donde pasas. Nuestro rock star, el más bailongo y descarado, el que no se conforma ni sigue patrones. El más disfrutón pero también el más responsable, el colibrí, el alma libre. La sinceridad sin límites ni filtros”, ha escrito.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Sara Carbonero (@saracarbonero)

Por último, Sara Carbonero ha reconocido que a Lucas ya le van gustando este tipo de mensajes. “Lucas, hoy me toca darte las gracias por salvarnos tantas veces con tus carcajadas y ocurrencias. Por pintarnos un horizonte lleno de luz y esperanza. Po hacernos la vida fácil, por haberte adaptado a tantos cambios. Por las veces que has ido a un ritmo que no era el tuyo sin rechistar, por tus “no pasa nada”. Todo esto te lo he leído esta mañana, ya te van haciendo ilusión estas cosas. Disfruta como tú sabes, pequeño maestro. Te queremos tan fuerte que nos explota el corazón. No cambies nunca, por favor. Eres necesario. Contigo somos mejores. Felices 8 (ya sabes, infinito tumbado, lo que te queremos y hacia dónde vamos). Pásalo bien, manojito de alegría. Y nunca dejes de volar. Te amo. Mamá”, ha finalizado.