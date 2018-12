El estilo personal del fotógrafo Valero Rioja

En cualquier rincón inesperado, en uno de sus viajes, Valero Rioja encuentra muebles, artilugios, para su casa madrileña, icono del Colonial Chic que le ha convertido en embajador de la firma Ron Matusalén. "Mi casa la voy amueblando con cosas que compro en los viajes. Por Bali, La Habana, va surgiendo así, como un trozo de barco que utilizaban de mesa en Tailandia", explica.Junto a su marido intenta siempre arañar unos días a su calendario de trabajo para conocer a fondo los lugares donde se hallan. Cuba es uno de sus paraísos, y el Egeo, o la mencionada Bali. "Todo el mundo suele ir al sur y nuestra zona favorita es el centro de la isla", revela. Este fotógrafo de los famosos, que ha captado a decenas de estrellas españolas e internacional forma parte de Matusalem Homies, como Miriam Alí, la llamada diseñadora de la felicidad."Para las fotos me contratan por mi estilo, me permiten licencias porque no sólo estás vendiendo ropa en esos posados. Me gusta contar las historias a través de las imágenes, no me vale con una chica guapa y una ropa elegante, hay que aportar mucho más para que el trabajo tenga valor", explica a este periódico Valero Rioja. Con sus modelos mantiene una relación cordial tanto en el trabajo como en la amistad que se fragua cuando se apagan los focos. "Yo no veo exactamente a un famoso, sino a un amigo". Sobre su día a día, cuenta "con jornadas fáciles, en las que cada uno se va a su casa a comer", o viajes maratonianos que también ponen a prueba la paciencia. Pero siempre hay margen para bucear en tiendas y mercadillos. Una forma de crear casas con estilo como las de Matusalem Homies, un universo que inspira.