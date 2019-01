Vicky Martín Berrocal habla del primer amor de su hija

Vicky Martín Berrocal ha defendido la relación de su hija Alba con el empresario marbellí, Javier Calle, divorciado y bastantes años mayor que ella. "Nunca la había visto tan feliz y eso es lo que importa". De él dice que no lo conoce mucho, pero que es "un gran hombre".

La diseñadora ha amadrinado la presentación del coche SUV Citroën C5 Aircross junto a su amigo Boris Izaguirre, acto en el que no eludió hablar de lo feliz que es gracias al amor de un hombre del que se resiste a dar su nombre. Además, está contenta de ver a su hija, de 19 años, disfrutar de su primer amor. "Yo sé cómo es mi hija, los valores que tiene, no tengo problema con ella, es feliz, sabe lo que ha hecho... A Javi lo conozco muy poco, pero me parece un gran tío, un gran hombre. Ella es inmensamente feliz y es lo único que me importa", manifestó cuando los periodistas le preguntaron acerca de su noviazgo con Javier Calle.

Vestida con un traje malva de Duarte compuesto por chaqueta entallada y pantalón, y zapatos de Jimmy Choo, recordó que Alba no es un personaje mediático: "ella no se mueve en este mundo, le ha tocado porque su madre y su padre son quienes son". Por eso pidió un poco de privacidad a los medios: "ella tiene que vivir, tiene que amar... la vida también es sufrimiento. He conseguido hacer de ella una niña valiente, entera, con decisión, con valores increíbles (...) Por eso estoy tranquila", aseguró.