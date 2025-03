La actriz Millie Bobby Brown denuncia acoso mediático por su apariencia física: "Es perturbador"

Millie Bobby Brown ha denunciado la reciente cobertura "perturbadora" de la prensa sobre su apariencia física, acusando a los medios de "acosarla". La actriz de 21 años compartió un vídeo en su cuenta de Instagram donde cita titulares de artículos que critican su rostro, cabello y cuerpo, mencionando incluso a los autores por su nombre.

"Quiero tomarme un momento para abordar algo que creo que es más importante que solo yo, algo que afecta a todas las mujeres jóvenes que crecen bajo el escrutinio público", comienza el mensaje de Brown. "Empecé en esta industria cuando tenía 10 años. Crecí delante del mundo y, por alguna razón, la gente no parece crecer conmigo. En cambio, actúan como si debiera quedarme congelada en el tiempo, como si todavía debiera lucir como en la primera temporada de 'Stranger Things'. Y como no es así, ahora soy un objetivo".

Aunque Brown debutó en 2013 con pequeños papeles en varias series de televisión, fue su papel protagonista como Once en la serie de ciencia ficción y terror de Netflix 'Stranger Things' en 2016, lo que la convirtió en un nombre reconocido mundialmente.

La denuncia de una práctica generalizada

En su vídeo, la actriz lee algunos de los titulares sexistas sobre cómo está "envejeciendo tan mal" y menciona los nombres de los autores que, según ella, están "tan desesperados por derribar a mujeres jóvenes".

La intérprete ha participado recientemente en varios eventos de alfombra roja con su nuevo cabello rubio, asistiendo a los premios SAG el 23 de febrero, al estreno en Madrid de su nueva película, 'The Electric State', el 27 de febrero, y a los premios BRIT el 2 de marzo.

"Esto no es periodismo. Esto es acoso", continuó la protagonista de 'Enola Holmes'. "El hecho de que escritores adultos pasen su tiempo diseccionando mi cara, mi cuerpo y mis decisiones es perturbador. Y el hecho de que algunos de estos artículos estén escritos por mujeres lo hace aún peor".

Un llamado a la responsabilidad mediática

"Siempre hablamos de apoyar y elevar a los jóvenes, pero cuando llega el momento, parece más fácil simplemente derribarlos por clics. Las personas desilusionadas no pueden soportar ver a una chica convertirse en mujer en sus propios términos, no en los suyos. Me niego a disculparme por crecer. Me niego a hacerme más pequeña para ajustarme a las expectativas irreales de personas que no pueden soportar ver a una chica convertirse en mujer", afirmó con contundencia.

La actriz añadió: "No seré avergonzada por mi aspecto, por cómo me visto o cómo me presento. ¿Por qué la reacción instintiva es decir algo horrible en lugar de simplemente decir algo agradable? Si tienes un problema con eso, tengo que preguntarme, ¿qué es lo que realmente te incomoda tanto? Hagámoslo mejor, no solo por mí, sino por cada joven que merece crecer sin el temor de ser destrozada simplemente por existir".

A principios de esta semana, Brown compartió en Instagram un titular de un artículo de British Vogue, que abordaba cómo los críticos en X (anteriormente Twitter) afirmaban que está "viéndose mayor que nunca" después de teñirse el pelo de rubio. Al compartir el artículo de Vogue en su Instagram Story, Brown añadió: "@britishvogue, gracias".

Hace apenas dos meses, Brown se vio obligada a responder a los trolls que afirmaban que "parecía de 35 años". La actriz respondió a los comentarios en su Instagram Story, escribiendo a sus seguidores: "¡Las mujeres crecen! No lo siento", junto a un emoji sonriente.