Las dos aficiones que José Luis Martínez-Almeida quiere inculcarle a su hijo con Teresa Urquijo

José Luis Martínez-Almeida ha presidido la gala de entrega de la I edición de los Premios Taurinos El Debate, que ha tenido lugar en el Hotel Wellington de Madrid. El alcalde de la capital de España, que se encuentra radiante y feliz con su mujer Teresa Urquijo y su hijo Lucas, ha aprovechado el acto para salir en defensa de la tauromaquia. El dirigente popular ha enlazado sus dos grandes pasiones (los toros y el fútbol) con su reciente paternidad.

El alcalde de Madrid ha realizado un guiño a la crianza de su hijo Lucas, al que tiene claro las aficiones y los valores que le quiere inculcar. “Como todos ustedes saben, he sido recientemente papá y estoy deseando ir con mi hijo de la mano al Calderón”, en referencia al antiguo estadio del Atlético de Madrid, actual Metropolitano.

Martínez-Almeida no se ha olvidado de su pasión por la tauromaquia, otra afición que quiere compartir con su hijo Lucas. “Estoy deseándolo casi tanto como estoy deseando ir a la catedral del toreo, que es la plaza de Las Ventas, para que se instruya ya en el arte”, ha declarado.

El político madrileño atraviesa un momento dulce junto a Teresa Urquijo. La diferencia de edad no ha sido un obstáculo para el desarrollo de su historia de amor con la aristocrática. Tras contraer matrimonio en abril de 2024, el año pasado dieron la bienvenida a su hijo Lucas, el epicentro de la vida actual del matrimonio. “He tenido la suerte de que el niño es buenísimo. Me dicen que es un bebé trampa para animarme a tener los próximos muy rápido, y el segundo va a caer, eso seguro”, desvelaba hace unos meses en una entrevista.