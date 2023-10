Así es la agencia de representación de famosos de Yola Berrocal

Seguro que muy pocos conocen la nueva faceta empresarial de Yola Berrocal. La que fuera uno de los rostros más despampanantes de la televisión dirige con éxito una agencia de representación de famosos. Entre su cartera de representados figuran dos concursantes de GH VIP 8: Álex Caniggia y Michael Terlizi. La empresa de la televisiva, Yola Berrocal Management, asesora las carreras profesionales de rostros conocidos por el público como Marlene Morreau, Rody Aragón, Coyote Dax, Sonia Monroy o la cantante Innocence.

Yola Berrocal Management es una agencia de representación que traspasa nuestras fronteras. Además del territorio español, ofrece sus servicios de representación en Estados Unidos e incluso cuenta con una sede en Miami, según se recoge en su perfil de Instagram.

Yola Berrocal lleva más un año con su agencia de representación. La empresaria desveló hace más de un año su nueva faceta en el programa Socialité. “Igual que un futbolista cuando deja de serlo puede ser entrenador, pues yo he sido artista, bueno, sigo siendo artista y ahora me dedico a representante, que lo he sido toda mi vida”, explicaba.

En el reportaje del programa presentado por María Patiño defendía su trabajo y sus dotes para la representación de famosos, un mundo que conoce a la perfección. Por aquel entonces presumía de lograr cachés de hasta 20.000 euros y ofrecía directamente sus servicios a las celebrities. “Vente con Yola Berrocal Management y conseguirás tus sueños”, proclamaba a modo de eslogan.

Yola Berrocal lleva más de dos décadas ligada de una u otra forma a la televisión. Ha participado en numerosos espacios de Mediaset, ha probado en el mundo de la música con su grupo Sex Bomb, ha ejercido de reportera, tertuliana y hasta de dj. Una mujer polifacética, espontánea y sin pelos en la lengua que brilla como representante de famosos.