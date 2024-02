La agresión sexual que sufrió Cayetana Guillén Cuervo

La actriz y presentadora de televisión Cayetana Guillén Cuervo ha desvelado en el documental Mapa a Pandataria que fue violada con seis años en un campo cercano a su casa.

"Tuve una agresión sexual muy fuerte cuando tenía seis años. Eso era un campo, mis padres no me dejaban salir a ese campo; un sábado por la mañana que ellos no estaban en casa, ocurrió esa violación con seis años", revela Guillén Cuervo (Madrid, 1969) en un documental que trasciende el proceso de creación y en el que el elenco quería contar de "dónde venimos y por qué estamos aquí".

"No había vuelto a hablar de esto nunca en la vida. Me acuerdo clarísimamente; de aquella edad, es de lo que mejor me acuerdo. Tengo el plano, no contraplano de él, del grupo y de lo que pasó", confiesa con sorpresa para el espectador.

Es un secreto con el que convivía y que tras escuchar las historias personales de sus compañeros, en el particular 'making off' de la obra Pandataria, decidió que debía contar. Esta obra es de su autoría.

"Creo que es el momento de mi vida. Nunca he hablado de esto con nadie", asegura la presidenta de la Academia de Artes Escénicas, que durante la presentación del documental, que se puede ver gratis en Caixaforum. "Nos hemos abierto en canal", reconoce.

"No pensaba contarlo en el docu, pero cuando escuché las declaraciones de mis compañeros dije: 'Tienes que contarlo'", afirma con determinación. Y explica que no había hablado de ello "porque no quiero que esté presente en mi vida, no quiero que me marque. No quiero".

Un testimonio que revela con el objetivo de ser justa con sus compañeros. "Ellos están contando toda su mierda; toda la mierda que han tenido que superar para ser quienes son", reconoce.