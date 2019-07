Ainhoa Arteta confiesa que sufrió una violación

Ainhoa Arteta puso los pelos de punta a los espectadores de Retratos con alma, el programa de la noche de los lunes presentado por Isabel Gemio, al confesar que fue víctima de una violación cuando estudiaba en Nueva York.

La soprano llegó a Estados Unidos buscando su gran oportunidad, después de haber estudiado en Italia. En la Gran Manzana trabajaba cuidando a una niña, mientras se abría paso en el mundo de la música. "Vivía en una zona que de día era el mercado de la carne y de noche estaban allí las prostitutas, los proxenetas, las drogas... Había un submundo tremendo. Yo por las noches llegaba tarde porque estaba cuidando a una niña y tuve un episodio muy fuerte en mi vida que me marcó muchísimo", empezó relatando. "Casi me matan. No solo fue violarme, sino que casi me mata esa persona". La cantante, que entonces tenía 25 años y ahora 54, contó que el terrible suceso ocurrió justo el día en que le habían dado su primera ópera, el papel de Clorinda en La Cenicienta de Rosinni: "Me iba a mi casa con la partitura, que además me la tenía que aprender en cuatro días porque la tenía que interpretar en Palm Beach. Me ocurrió esto y al día siguiente yo no tenía tiempo ni para hacer duelo, ni para pensar en lo que me había pasado. La policía me dijo que si no me habían matado, podía estar contenta".

El traumático episodio que vivió Arteta hace casi 30 años le dejó secuelas psicológicas durante mucho tiempo, tal y como ella misma aseguró en televisión. "Es algo que te deja marcado toda tu vida. Cuando alguien se me acercaba, solo por el mero hecho de acercarse, un acercamiento sexual porque le gustaba o por lo que fuera, era la cosa que más me podía repugnar, con lo cual lo he rechazado de manera muy contundente y hasta con mala educación", aseguró.

La artista se casó el pasado 23 de junio en la localidad gaditana de El Puerto de Santa María con Matías Urrea, capitán de corbeta que trabaja en Bruselas en el gabinete de comunicación de la OTAN, con el que lleva más de un año de relación. El pasado mes de noviembre, durante un viaje a Moscú, el militar le pidió la mano con un espectacular anillo. Ainhoa Arteta tiene dos hijos: Sarah, de dieciséis años, fruto de su matrimonio con el barítono estadounidense Dwayne Croft; e Iker, de ocho, nacido de su relación con el jinete español Jesús Garmendia. Matías también tiene un niño de nueve años.