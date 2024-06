Aitana declara su amor a Sebastián Yatra en su concierto de Marbella

Aitana está considerada como una de las artistas más importantes de la música pop actual. La cantante catalana, que está inmersa en plena gira Alpha Tour, ha hecho escala en Starlite Occident, el festival boutique más relevante de nuestro país, donde estará hasta en tres ocasiones durante este verano. “Me siento muy feliz de volver a Starlite Occident y venir tres noches, como Luis Miguel. Admiro a muchos artistas del cartel. Este es de los escenarios más grandes en los que he estado, y más íntimos a la vez. Al público lo tienes muy cerca”, ha declarado.

Entre esos artistas que admira uno ocupa un lugar especial en el corazón. Se trata de Sebastián Yatra, con el que nunca ha llegado a oficializar su noviazgo, pero de todos es sabido que entre ellos existe algo más que una amistad. Con el artista colombiano ha grabado uno de sus últimos temas, Akureyri, que le ha permitido conectar de una manera especial con el público de Starlite Occident. “Para mí esta canción es muy especial. Lo he dicho bastantes veces, pero es que lo pienso de verdad. Además de ser una canción especial porque es una canción de corazón, la he hecho con una persona muy especial que además viene a este festival el 24 de agosto”, ha señalado.

Precisamente, hace unos días Aitana fue pillada mientras salía de la casa de Sebastián Yatra. El lanzamiento de Akureyri ha revitalizado una relación que parecía finiquitada, hasta el punto de que ya se habla de una reconciliación, tras disfrutar juntos de la noche madrileña. Pendiente de todos los movimientos de la pareja se encuentran los seguidores de ambos. La relación sentimental entre Aitana y Sebastián Yatra ha generado un enorme interés desde sus inicios, pasando por la ruptura en el pasado mes de noviembre y la posible reconciliación gracias a la canción Akureyri, con la que han recuperado la química.

Aitana, que se ha metido al público en el bolsillo con su tierna voz y un espectáculo repleto de coreografías y efectos visuales, ya había pisado el escenario de Starlite Occident en dos ocasiones. “Este es el tercer año que vengo y hacía tres que no venía. En 2021, cuando tenía 21 años, vine a Starlite Occident con 11 Razones. Me hacía mucha ilusión traer un poquito de aquello que hice aquí después de tres años”, ha manifestado antes de cantar temas como Más, No te has ido o Igual.

En Marbella, en el majestuoso auditorio de Starlite Occident, Aitana ha celebrado cinco años sobre los escenarios. Una carrera vertiginosa que no para de crecer, arrastrando a millones de fans a su paso. “Hace cinco años justamente empecé en los escenarios y celebrara mi primer concierto en solitario. Muchísimas gracias a todos. Volveré el 29 y el 30 de julio”, ha dicho antes de despedirse sobre el escenario.