Tras una mala racha en cuanto a su salud, que le ha llevado a pasar en diez ocasiones por quirófano, Cayetano Martínez de Irujo está listo para volver a subirse al caballo y formar parte de la competición de saltos Longines Global Champions Tour, que se celebra el próximo fin de semana. Sin embargo, antes de volver a retomar su carrera como jinete, el duque de Arjona ha reactivado la guerra en la familia Alba, en concreto atacando a sus hermanos mayores.

Si bien su relación con sus hermanos Carlos, Alfonso y Jacobo, nunca ha sido tan estrecha como con Fernando y Eugenia, no se sabía que el trato con los tres mayores estaba en un momento tan delicado. Según cuenta, tras el fallecimiento de su madre, la duquesa de Alba, tuvo que abandonar el palacio y se vio de un día para otro sin nada: "me quitaron de todo a 1 de enero", asegura, y desvela que él pensaba que la situación no iba a cambiar tanto para él. "Yo pensé que iba a seguir trabajando con mi hermano. Fue un shock enorme", afirma.

Mientras que en vida de su madre Cayetano se encargó de llevar todas las empresas agrícolas de la Casa de Alba con Carlos, actual duque de Alba, cuando la duquesa murió le quitaron los cargos que había tenido hasta entonces. "Ya no llevo nada. Los tres mayores me han quitado de todo. Fue una reacción que yo no esperaba ni en el peor de los sueños. Yo lo que hice fue dejarme la piel para mejorarlo todo", confiesa Cayetano, que parece tener un poco de rencor hacia sus hermanos.

Un aspecto que, si bien su madre no dejó resuelto en su herencia, quiso evitar dejándole una carta a su heredero en la que le decía que esperaba que Cayetano pudiera seguir trabajando a su lado. Sin embargo, cuando Carlos adquirió el título, demostró que sus "intenciones no eran vinculantes". Quizás por eso a Cayetano le parece que la primogenitud es injusta. "Debería hacerse como en los países árabes, donde el padre o la familia eligen al heredero", sostiene.

Pese a todo, el duque de Arjona no ha tirado la toalla y está centrado en su faceta como empresario de la marca Casa de Alba que, tras sacar una línea de productos de alimentación, está a punto de sacar una colección de vajillas. Además, sigue ligado al sector de la agricultura, ya que está creando junto a su hermano Fernando una explotación agrícola en Córdoba y Sevilla.