Alejandro Sanz y Candela Márquez: el mensaje más romántico del artista en su primer aniversario

Alejandro Sanz y Candela Márquez acaban de cumplir un año de noviazgo. El cantante y la actriz siguen adelante con su historia de amor más enamorados que nunca. El intérprete de Corazón partío está demostrando que su corazón no está roto y late con más fuerza que nunca junto a Candela Márquez, una actriz que ha desarrollado la mayor parte de su trabajo en Latinoamérica.

Las muestras de cariño de la pareja en las redes sociales han sido una constante durante el último año. Ambos no paran de lanzarse piropos con comentarios y publicaciones que evidencian el gran momento personal que atraviesa la pareja.

Candela Márquez ha compartido varias fotos suyas mientras contempla el mar. El guiño de Alejandro Sanz no ha tardado en llegar en forma de comentario, un modus operandi habitual en el artista desde que comenzó su romance con la actriz. “Tan bella, mi niña. Te quiero bebé”, ha escrito el artista con raíces en Alcalá de los Gazules (Cádiz).

La diferencia de edad que existe entre ambos no ha sido un impedimento para que floreciera el amor entre ambos. Alejandro, a sus 56 años, ha recuperado la ilusión junto a Candela, de 37, casi 20 años menor que el cantante.

Los primeros indicios de una posible relación sentimental entre el cantante y la actriz se produjeron el 4 de octubre de 2024 cuando ambos acudieron juntos a la fiesta por el 50 cumpleaños de Paco León. Precisamente, el actor y director de cine confirmaba ante los medios que había visto a Alejandro y Candela muy enamorados. Unas semanas más tarde fueron vistos juntos en uno de los partidos del Inter de Miami, el equipo de Leo Messi que preside David Beckham. Tras un tonteo en las redes sociales, el 26 de octubre del año pasado fueron pillados mientras se besaban y acariciaban en Miami Beach. Su primer posado oficial tuvo lugar el 13 de noviembre en la gala de los Latin Grammy, donde la pareja ratificaba su amor por la puerta grande.