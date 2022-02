Nueva pareja sorpresa: Ana Guerra y Victor Elías

Ana Guerra y Víctor Elías están saliendo. Según la revista ¡Hola!, que publica este miércoles fotos de la pareja paseando por Madrid, la ex triunfita y el músico -aunque saltó a la fama por su papel de Guille en Los Serrano- ya no se esconden y tienen una relación bastante consolidada ya pues, según el citado medio, él ya conoce al padre de la cantante y ambos se llevan muy bien. De hecho, los tres salieron recientemente a comer a un restaurante cercano a la casa de la canaria.

A ella se le conoce una relación pasada con el actor Miguel Ángel Muñoz, con quien rompió en verano de 2020 pero siguen manteniendo su amistad. Después se rumoreó un romance con Dani Rovira, aunque no llegó a confirmase en absoluto. De él sólo ha trascendido su noviazgo con Chanel Terrero, representante española de Eurovisión, aunque hace más de un año también que se separaron. Como en el caso de Ana y Miguel Ángel, se llevan muy bien y Victor no dudó en felicitarla tras su victoria en el Benidorm Fest: "Me quedo corto con todas las palabras que tengo, Chanel. ¡Preparación! ¡Ilusión!¡ Pasión! ¡Vocación! ¡Talento!", comentó en sus redes sociales.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐕í𝐜𝐭𝐨𝐫 𝐄𝐥í𝐚𝐬 🎧🎼🎹 (@lalias3)

Aunque Víctor Elías es conocido en España por su participación de niño en Los Serrano, el joven dejó la interpretación y se pasó a la música. Para dar este paso, estudió en la Escuela de Música Creativa de Malasaña, en el SAE Institute. Tras ello, ha trabajado en musicales como La Llamada, The Hole 2 y Un chico de revista.