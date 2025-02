Anabel Pantoja: cansada del juicio mediático y con pérdidas de contratos publicitarios

Cada movimiento de Anabel Pantoja está siendo analizado al milímetro. La creadora de contenido atraviesa el momento más delicado de su vida, en plena investigación por un presunto delito de maltrato infantil. Durante el pasado fin de semana se ha reencontrado con David Rodríguez, con el que ha hecho piña para combatir juntos los malos momentos. En una de las stories de Anabel se observaba el biberón de su hija Alma junto a dos vasos de cerveza, lo que ha generado un aluvión de críticas.

Los comentarios de sus haters se centran en que no era el momento para asociar el alcohol con el biberón del bebé. “De verdad ¿es necesario hacer ver que no tiene una vida ordenada en estos momentos?” o “La foto del bibe con las cervezas es ordinaria y totalmente innecesaria”, son dos ejemplos muy significativos.

Pepe del Real, en el programa Vamos a ver, ha asegurado que conoce la versión del entorno de la influencer, que está agotada por todas las críticas que ha recibido en las últimas semanas. “He podido hablar con el entorno. Está bastante incómoda con las críticas, con que se hayan hecho públicos extractos del auto y con que se critique la fotografía. Está pasando un momento delicado y está incómoda con el juicio mediático que se está haciendo. Nunca le ha pasado lo que le acaba de pasar ahora. El médico le ha dicho que haga vida normal, que tiene que llevar las revisiones pertinentes, pero que haga vida normal”, ha contado el periodista.

La información de Pepe del Real sobre el estado actual de Anabel ha sido comentada por otros tertulianos del programa. Alessandro Lequio, fiel a su estilo habitual, ha ofrecido una de las opiniones más contundentes. “Con todo el respeto, estamos hablando de una señora que ha convertido su vida en un acontecimiento social”, ha señalado.

Al parecer, el peso de las críticas no es el único que tiene que aguantar la sobrina de Isabel Pantoja, que habría sufrido graves pérdidas económicas en su trabajo como creadora de contenido. A las marcas publicitarias les importa mucho la imagen que va a promocionar sus productos, y la imagen de Anabel con un proceso judicial en marcha no es la mejor en estos momentos. “Las circunstancias actuales le han valido la pérdida de varios contratos importantes, que es su modo de vida. La publicidad se ha visto afectada y, hasta que no se resuelva judicialmente, le va a costar recuperarse a nivel imagen”, ha zanjado Pepe del Real.