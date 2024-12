Beatriz Rico sorprende con un desnudo integral en una playa de Almería

Beatriz Rico ha compartido con sus seguidores un carrusel de imágenes en las que se ha declarado nudista y como no podía ser de otra forma aparece sin ropa en una playa de Vera, en la provincia de Almería. “Que me he hecho nudista. Después de la experiencia de la semana pasada, ya soy una más en Vera. Bueno, o no. Porque el gorrito lo llevo. El gorrito es un textil, así que en teoría, desnuda lo que se dice desnuda no estoy. Es decir: unas gafas de sol (por ejemplo) supongo que no cambiarían la cosa, y seguirías siendo nudista a pesar de llevarlas. Pero…, ¿un gorro? No sé, eh. Tengo mis dudas”, ha comenzado diciendo en su cuenta de Instagram.

La actriz, que ha bromeado con su nueva condición de nudista incluso se ha atrevido a poner nombre a una de las fotografías. “Para quedarme tranquila de cumplir con mi nueva faceta naturista, ya veis que en la segunda foto me lo quité. Ese retrato se llama 'culo veo, culo quiero'”, ha comentado en clave de humor.

Las fotografías han sido tomadas en la playa almeriense de Vera con una temperatura envidiable para la época del año en la que nos encontramos. “Playa de Vera (Almería). Diciembre. A 22 graditos y un solecito que no te lo puedes creer. Como buena asturiana, yo soy más de frío y lluvia, pero reconozco que, de repente, playa y despelote con la Navidad de fondo, pues oye, tiene su aquel”, ha explicado.

Tras su publicación en Instagram, Beatriz ha realizado unas aclaraciones a través de su cuenta de X (antiguo Twitter) por las posibles críticas que podría recibir. “Como esto no es Instagram, y nos conocemos, me adelanto contestando a las preguntas impertinentes (y aviso que en la siguiente foto enseño el culo, para los de los soponcios y los ataques): porque me gustan, porque me gusto. Porque me apetece. Porque es mi cuerpo y mi red”, ha posteado.