Bertín Osborne se ve obligado a cancelar su gira

Sevilla/Bertín Osborne ha estado en el foco de atención debido a su inesperada decisión de cancelar su gira de verano. Esto se supo el pasado martes 2 de julio, en el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3. La noticia fue desvelada por Paloma García-Pelayo, quien compartió en detalle los motivos detrás de esta decisión.

Según contaba el programa, Osborne ha mostrado una falta de interés en sus conciertos recientes. De hecho, su próximo concierto en la Feria de Julio de Valencia ha vendido solo el 8% de las 2.000 entradas disponibles, lo que lo convierte en el artista con menos entradas vendidas para este evento. Su actuación del 13 de junio en San Agustín de Guadalix también fue suspendida, en esa ocasión por problemas técnicos.

García-Pelayo explicó que ha investigado la situación, hablando con varias fuentes, incluido el propio Bertín Osborne. "He hablado con diferentes personas, entre ellas, con Bertín, para confirmar los datos al máximo y tener todo sobre la mesa. La decisión de Bertín que me sorprende es que me dice que va a parar, que es muy probable que cancele Valencia, que esta misma mañana ha hablado con el promotor", comentó la periodista.

Además de los problemas con la venta de las entradas, Bertín Osborne tiene también serios problemas de salud. "No se encuentra bien y está cansado, con problemas de voz", señaló García-Pelayo. El artista tiene pendiente una cita con el otorrino y ha expresado su preocupación por su estado de salud. "Me dijo 'estoy preocupado porque vuelvo a sentirme raro, había repuntado y no estoy bien'", agregó.

Osborne ha decidido no hacer galas durante el verano, a pesar de que generalmente tiene varios compromisos en esta época. "Probablemente, Valencia lo deje, pero su decisión es no hacer galas en verano y estar en casa con sus hijos en Sevilla", explicó García-Pelayo.

La salud de Bertín Osborne también ha afectado sus compromisos. "Hace unos días estuvo en su programa y tuvo que parar por lo mismo. Está cansado. Me dice 'llevo 42 años, estoy cansado y estoy pensando en que necesito parar'", reveló García-Pelayo.

El cantante también tiene cuestiones personales. El pasado junio, Osborne puso fin a su disputa con Gabriela Guillén, reconociendo la paternidad de su hijo después de varios meses de estar en el foco mediático. "Él es consciente de la situación que hay, de todos los comentarios que hay, la mala imagen...", comentó García-Pelayo.

La periodista defendió a Osborne en relación a la cancelación de su concierto en Guadalix, afirmando que no fue culpa del cantante. "Es un fallo responsabilidad del técnico que, además, hizo que se cancelaran los dos siguientes que estaban previstos", explicó.