David Bisbal vuelve a su vida antes de la fama gracias a un disfraz de Papá Noel: "25 años sin coger el Metro"

Todo es posible en Navidad, incluso encontrarte con David Bisbal cogiendo el Metro. Si Estados Unidos tiene a Mariah Carey, el cantante almeriense se ha propuesto convertirse en el rey patrio de los villancicos. El artista, en plena promoción de su álbum navideño, protagoniza el último vídeo de TheGrefg, que cuenta ya con más de medio millón de visualizaciones en YouTube. El argumento, simple: ir por la calle y entregar un premio a las personas que se atrevan a interpretar una canción navideña. Aunque lo más llamativo ha sido ver cómo Bisbal regresa por unos minutos a su vida anterior a Operación Triunfo oculto tras un disfraz de Papá Noel.

Tratar de que no le reconozcan en pleno centro de Madrid se antoja una ardua misión para David Bisbal, más en una época con tanta actividad en la ciudad como la navideña. "No paseo por la Puerta del Sol desde que tenía veinte años", le dice a The Grefg, caracterizado como uno de sus elfos ayudantes. El cantante, que además del gorro y la barba ha echado mano de unas gafas de sol, se aproxima en primer lugar a un grupo de músicos para cantar Los peces en el río. Al terminar, Bisbal no puede evitar pronunciar una de sus coletillas habituales: "Sois unos máquinas". "La chica se ha quedado con una cara al final, diciendo 'esta voz me suena...'", dice TheGrefg, tras estar a punto de ser descubierto.

"25 años sin coger el Metro, ¿cómo funciona?", espeta Bisbal al introducirse en la boca junto a la céntrica plaza madrileña. El cantante se mueve libre por la estación sin ser reconocido, se desenvuelve perfectamente con el disfraz de Papá Noel y se atreve incluso a bailar con los participantes o a subir las escaleras a toda velocidad. "Nunca habíamos visto un Santa Claus con tanta energía", bromea el youtuber.

De nuevo en la calle, Papá Noel aka David Bisbal no escatima al demostrar sus dotes vocales ante los participantes. Unas chicas catalanas le piden incluso que le ayuden a entonar el All I Want For Christmas Is You y, aunque admite que no se la sabe, un acorde es suficiente para que el secreto vuelva a tambalearse: "¿Es Bisbal no?", llegan a preguntarle a TheGrefg.

Un lunar ha logrado descubrir el engaño

Pero ha sido una pareja los que han fichado definitivamente a Bisbal. "Se han confundido, me han dado un abrazo y me han dicho 'encantado, David'", le cuenta el artista a TheGrefg. "¡Que no lo soy, hombre!", protesta mientras hace una de sus míticas piruetas. Los señores se guardaban, literalmente, un as en la manga para terminar de destapar el engaño: "¿Nos enseñas la mano?". Y es que el cantante posee un lunar en la mano izquierda.

Una vez los viandantes han comenzado a darse cuenta, el cantante se ha dejado llevar haciéndose fotos e interpretando algunos de sus éxitos como Ave María, Princesa o el más reciente Todo el posible en Navidad. Hasta que al final, se ha quitado el gorro, la barba y las gafas de sol y ha dado las gracias a todos los participantes en el concurso: "Hacía 25 años que no me metía en el Metro, ha sido una locura poder ir por Sol andando".