Chenoa desvela su incómoda anécdota con Mariah Carey: "Fui a abrazarla y me apartó para que no le borrara el maquillaje"

Si hay una celebrity que regresa a la palestra cada Navidad esa es Mariah Carey. La cantante neoyorkina, con un éxito destacable durante las décadas de los 90 y 2000, ha logrado mantenerse en la industria musical gracias en parte a ser la intérprete de All I Want For Christmas Is You, probablemente el villancico más rentable de la historia. Ahora, ha sido la estrella patria, Chenoa, quien ha recordado el surrealista momento que protagonizó junto a la estadounidense hace más de veinte años.

Chenoa acudía la semana pasada al programa de Cuatro Martínez y Hermanos, junto a los acores Carlos Areces y Juana Acosta, para promocionar su nuevo single, La línea del tiempo. En un determinado momento de la emisión, el presentador Dani Martínez pidió a los tres invitados que contaran cuál había sido el momento más incómodo que habían vivido junto a otros famosos. Entonces la artista nacida en Mar de Plata no dudó en relatar su experiencia junto a Mariah Carey.

La anécdota le vino a Chenoa tras su cuarto puesto en Operación Triunfo. "Yo me presenté a un concurso donde nadie quiso ir y me mandaron a mí", dijo la hispanoargentina sobre Eurobest, algo así como el Eurovisión de los triunfitos celebrado en Cannes (Francia) en 2003. Chenoa interpretó entonces una versión de It's raining men de The Weather Girls, un cover que ya había cantado en una de las galas de aquella primera edición de OT. "Voy y gano, pues chachi, que no lo vio nadie porque tampoco vino mucha gente, pero no pasa nada. Yo de cuarta a poder ganar algo, dije qué guay", bromeó la artista.

El premio del certamen lo entregaba Mariah Carey, hasta aquí todo normal. Pero la mallorquina percibió un llamativo detalle: "Llevaba los abdominales pintados con maquillaje, iba tuneadísima", sentencia. La de Huntington le otorgaba el premio a una Chenoa que "lloraba súper intensa" de la emoción. Pero lo más impactante fue para la extriunfita fue que, cuando se disponía a abrazarla, la apartó para que no le borrara el maquillaje con sus lágrimas.

"Flipé un poco en colores", reconoce la intérprete de Cuando tú vas. Carlos Areces le pidió a Chenoa que recreara la situación, cosa que hizo con ayuda de Dani Martínez: "la otra me empujó", afirma sobre este momento que no pudo quitarle el buen sabor de boca por su victoria.

Chenoa, nuevo fichaje de TVE

Aunque nunca se ha apartado de la música, lo cierto es que Chenoa lleva años centrada en su trayectoria televisiva. Cabe recordar que en 2023, le llegó la oportunidad de presentar Operación Triunfo en Amazon Prime. La artista dijo entonces que para ella conducir el talent show, trabajo que compaginó con su labor de juez en Tu Cara Me Suena, era una forma de cerrar el ciclo. Un año después, Chenoa ha aceptado ser el rostro de un nuevo formato en RTVE.

The Floor es un concurso en el que 100 concursantes expertos en distitnas materias ocupan una casilla cada uno en plató. Estos se someten a distintas preguntas visuales y sonoras sobre la especialidad del rival para tratar de ocupar el terreno colindante hasta que solo uno se alza con el premio final de 100.000 euros. El formato aterrizará en La 1 a lo largo de la temporada, después de que pasará por Antena 3 sin cosechar grandes resultados de audiencia a cargo de Manel Fuentes.