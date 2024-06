Bombazo en el clan Campos: Alejandra Rubio está embarazada de Carlo Costanzia

Alejandra Rubio y Carlo Costanzia han anunciado que esperan a su primer hijo para finales del presente año. De esta manera, la nieta de María Teresa Campos y el actor de Toy Boy se convertirán en padres primerizos, tal y como han desvelado mediante una exclusiva en la revista ¡Hola! “Al enterarnos nos agobiamos muchísimo, pero siempre teníamos claro que queríamos tenerlo”, han reconocido.

Hace un mes y medio, la joven fue sorprendida cuando compraba varios test de embarazo en una farmacia de Madrid. Aunque en aquel momento desmentía la noticia de un supuesto embarazo, el tiempo ha puesto las cosas en su sitio. “Me parece una barbaridad que se tengan que poner esos titulares. No sé qué más falta: ¿qué busquéis en mi basura? No se puede decir esto a la ligera. No, no estoy embarazada. Sé que hay gente a la que le haría mucha ilusión, pero no”, dijo en el programa Así es la vida.

La hija de Terelu Campos ha detallado en la revista ¡Hola! que se encuentra embarazada de tres meses y casi dos semanas. “Tardé poco tiempo en descubrirlo. No pensé que saldría positivo el test, pero el resultado apareció rapidísimo. De repente, me agobié. También sentí miedo y una responsabilidad muy grande", ha asegurado.

La pareja desconoce el sexo del bebé, que llegará al mundo en el mes de diciembre. “Todavía no sabemos si es niño o niña. El bebé nacerá en diciembre. Estamos muy contentos”, ha admitido Carlo.

Terelu Campos, la futura abuela del bebé, fue la primera persona a la que se dirigió Alejandra nada más conocer su estado de buena esperanza. “Me notaba rara y se lo solté de sopetón. Flipó, claro, pero nos dijo que nos apoyaría”, ha aclarado.

Por su parte, Carlo se ha referido a la reacción de la otra abuela, Mar Flores. “A mi madre le impactó un poco, pero se lo tomó muy bien. Se puso súper contenta”, ha admitido.