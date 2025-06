Carlos Herrera y la “leyenda urbana” sobre Isabel Pantoja en El Rocío: “Yo vivo cerca y nunca la he visto”

El periodista Carlos Herrera, habitual en la Romería del Rocío, ha vuelto a vivir esta tradición acompañado por la Hermandad de Sanlúcar de Barrameda, con la que ha llegado este jueves a la aldea almonteña. “Acabamos de llegar. El Rocío es el campo, a mí me gusta mucho el camino con mi hermandad y amigos. Venimos todos los años juntos”, ha declarado ante los medios tras su llegada.

No obstante, lo que más ha llamado la atención ha sido su comentario sobre Isabel Pantoja, cuya presencia este año ha generado un gran revuelo. Herrera, con residencia cercana a la casa que la cantante posee en El Rocío, sorprendió al lanzar una afirmación que resuena con fuerza: “Yo vivo relativamente cerca de Isabel. Pero no la he visto nunca. Yo creo que es una leyenda urbana que ella venga al Rocío”, expresó, añadiendo que “es verdad que ella es muy celosa de su privacidad y no tiene una cosa de puertas abiertas. Yo me imagino que si viene es de forma disimulada y se queda dentro de casa y recibe a los amigos. Pero yo verla no la he visto nunca, y llevo en El Rocío desde el año 78”.

Estas declaraciones se producen en un contexto especialmente delicado para la tonadillera, quien reapareció en la aldea de El Rocío el pasado 3 de junio, tras años sin visitar el lugar.

Según relató una peregrina al programa TardeAR, Pantoja se mostró profundamente emocionada al llegar al santuario, llorando todo el rato y con un aspecto muy delgado y triste, acompañada por su amigo Antonio Abad. La cantante, según ha revelado el periodista Antonio Rossi, habría regresado a su casa en la aldea —una vivienda rústica de 400 metros cuadrados y 10 habitaciones, comprada en 2001 por 93.000 euros— por primera vez desde la muerte de su madre.