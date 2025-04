Cayetana Guillén Cuervo mete la pata y confirma que Amaia Montero regresa a La Oreja de Van Gogh

En su respuesta daba por hecho de que se había hecho público oficialmente que Amaia Montero regresaba 17 años después a La Oreja de Van Gogh. Fue un exceso de confianza de la actriz Cayetana Guillén Cuervo quien en el photocall de los premios Talía reconocía que sabía desde tiempo atrás esa decisión que desde noviembre no se ha confirmado.

Una metedura de pata de una de las mejores amigas de Amaia Montero, así que los fans de La Oreja pueden estar seguros que la expulsión de Leire Martínez tomada en otoño por sus compañeros era para recibir a su primera vocalista.

“Yo lo sé desde hace mucho, pero ella me pidió que por favor no lo dijera a nadie. Le prometí y no lo dije ni en casa, no se lo dije a nadie. Me dijo, por favor, por mi ahijado. Y no se lo conté a nadie, a nadie”, ha relatado Guillén Cuervo, soltando mucho más de lo que debía en ese compromiso con su amiga cantante.

Cuando Montero se lo contó, se echó “a llorar al teléfono”. “Lo sabía y estoy muy contenta”, ha reconocido la actriz que ha añadido que la cantante espera “ilusionada” y “con mucha cautela” este regreso.

Amaia Montero / EFE

“Claro, poco a poco, pero está muy ilusionada y muy agradecida al amor que todo el mundo le tiene y cuando salió con Karol G, aquello fue una cosa maravillosa. España le mostró su amor y yo creo que lo van a petar”, ha apuntado.

Respecto a la rivalidad que se ha creado en torno a Amaia Montero y a Leire Martínez, que acaba de lanzar su primer single en solitario, Guillén Cuervo ha indicado que su amiga no le ha “dicho nada”. “Jamás, nunca de Leire ni nada, no tengo ni idea, y tampoco me gusta especular y dar una opinión de algo que no tengo información, no sé”, ha zanjado.

En su opinión, “seguramente, ellas son ajenas a mucho de lo que se habla”. “Porque al final el personaje público va por ahí y la persona está en su casa asombrada con lo que oye”, ha concluido.