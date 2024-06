Chambao, duende del sur y flamenco-chill para un atardecer especial

María del Mar Rodríguez Carnero, popularmente conocida como La Mari de Chambao, será una de las grandes atracciones de una nueva edición de Atardeceres Larios, el ciclo musical que se desarrolla cada año en el Balnerario de los Baños del Carmen de Málaga. Atardeceres Larios, bajo el lema Vivir bien es un arte, congregará a numerosos artistas del panorama nacional desde el 25 de junio al 1 de julio. Precisamente, la última fecha del ciclo de conciertos está reservada para Chambao. La Mari, tras un periodo de reflexión, regresó el pasado año con su disco, En la cresta del ahora. El flamenco-chill, con el que se dio a conocer hace más de dos décadas, sigue presente en los nuevos temas de la artista.

–¿Cómo afronta su actuación musical en Atardeceres Larios? –Mi actuación será pura diversión, concentración y amor por el arte y la música para que todos los asistentes la disfruten.

–¿Qué tiene preparado para el concierto del día 1 de julio en Málaga? –He preparado un concierto de los varios éxitos de Chambao con varios discos entremezclados con canciones del último disco En la cresta del ahora.

El escenario de Atardeceres Larios está ubicado en un marco incomparable de Málaga. / PELONIO

–¿Cómo ha vivido el regreso a la música con En la cresta del ahora después de un tiempo de descanso? –Nunca me fui, ni he tenido descanso. He estado trabajando siempre y en distintos proyectos y giras, hasta que en 2023 saqué este último disco marcando una continuidad y florecimiento en mi camino profesional.

–¿Qué supone compartir cartel en Atardeceres Larios con artistas de la talla de Café Quijano, Cómplices, Los Secretos, Iván Ferreiro o Kiki Morente? –A todos los quiero, admiro y respeto.

El cartel de Atarcederes Larios 2024. / PELONIO

–¿Qué es lo que más le gusta de Málaga, su ciudad natal? –Imposible elegir. ¡Lo que más me gusta de Málaga es todo!

–¿Cuál es el mejor atardecer de Málaga? –El mejor atardecer de Málaga es el que te pille delante.