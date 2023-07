Chambao: "Resurgí como el ave fénix con la sabiduría de las experiencias vividas"

No hay verano que se precie sin la voz de La Mari (Málaga, 1975). Y, por ende, sin los sonidos flamencos de Chambao. Melodías que son inconfundibles y que invitan a respirar y a disfrutar de la esperanza de todo lo que está por venir. Ahí estás tú, Papeles mojados o Pokito a Poko se han convertido en himnos que componen la banda sonora del verano de cualquier andaluz. La cantante está trabajando en su próximo disco que llevará el nombre de En la cresta del ahora y está inmersa en una gira que pasará por diferentes enclaves andaluces: el próximo 21 de julio en Málaga (Brisa Festival), el 22 de julio en Isla Cristina (Karnafest) o el 29 de julio en Chiclana (Concert Music Festival).

–En 2018 decidió alejarse de la marca Chambao y ahora regresa a sus orígenes. ¿Qué ha pasado en este tiempo?

–No es que me desligara de Chambao. Como no iba a sacar discos durante un tiempo, pensé que era mejor cerrar la etapa de la marca de Chambao y seguir como La Mari allá donde me llevaran los derroteros. De hecho, compuse una canción para un documental y otra para una película en esos años, aparte de estar haciendo giras. Al cabo de un tiempo, he decidido seguir con la marca de Chambao, continuar componiendo temas bajo este nombre y sacar un nuevo disco. Es lo que estoy haciendo. Realmente, Chambao soy yo desde hace más de 18 años.

–Este nuevo trabajo verá la luz en septiembre, ¿qué vamos a encontrar?

–El álbum sale el 22 de septiembre, se llama En la cresta del ahora y está producido por Juan Medina. Por ahora he sacado tres singles con sus respectivos videoclips. El primero que he lanzado se llama Mis flores que salió en febrero, el segundo Hijos de la música en abril y el tercero, que publiqué el pasado mes de junio lleva el nombre de Te lo dije. Además, el próximo 18 de agosto sacaré Florecimiento.

–En Te lo dije uno de los versos reza: "Un día aprendí a saber tocar el suelo / Y desde el suelo me vi tocando el cielo". ¿Por qué esta reflexión?

–Porque realmente, como decía Einstein, todo lo que sube tiende a bajar y viceversa. Me encontré en un momento de mi vida de estar recogiendo todo el esfuerzo y toda esa gratitud de muchos años de trabajo, de haber tenido cáncer de mama, de haber salido de la enfermedad, de mucha cuesta arriba y también de recoger el fruto de mucho esfuerzo profesional. Llega un momento en la vida en el que todo esto tiende a bajar. Esa intensidad con la que uno necesita afrontar estas vivencias. Empezó la cuesta abajo y, como el ave fénix, volví a resurgir con toda la sabiduría de las experiencias vividas aquellos años.

–En estos tres singles y, entiendo que en el trabajo que saldrá en septiembre, reivindica temas sociales como el respeto hacia los demás o hacia nuestro entorno. ¿Qué temáticas cree que necesitan más atención en estos momentos?

–Las canciones nuevas, que son 12 temas los que incluyo en el trabajo En la cresta del ahora, hablan sobre la gratitud, la humildad, el amor incondicional, el amor propio, el respeto, la escucha o la atención. Estamos sumidos en un momento de ritmo mundial en el que todo es urgente y cada uno debe priorizar lo que es más importante. Lo primordial es la salud de una persona y el respeto que nos tengamos.

–¿Cómo serán sus directos?

–Los conciertos están yendo muy bien. Las canciones nuevas que he incluido, seis en total, están teniendo muy buena acogida. Estoy muy contenta de que a la gente les gusten las nuevas canciones. A las antiguas les he dado un giro en la música, he hecho una especie de revisión en cuanto al sonido.

–Teniendo el flamenco como base, se caracteriza por investigar mucho con diferentes géneros. ¿Mantiene esta fusión de estilos en su nuevo trabajo?

–Me gusta mucho la música, aprender y estudiar. La verdad que como base me encanta el flamenco y sigo aprendiendo de este género desde el respeto y el amor que le tengo. En su día, cuatro personas inventamos un estilo que es el flamenco chill y en base a eso está hecho el nuevo disco. Sigo por los derroteros del flamenco fusión y la electrónica.

–Mirando hacia atrás y teniendo en cuenta su larga trayectoria, ¿qué dos momentos diría que han sido los más significativos?

–Uno fue cuando tuve cáncer y el otro es ahora, porque para mí el ahora mismo es lo más importante. Es lo que me lleva a estar viviendo el momento que estoy viviendo en este momento.