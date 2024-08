Chiara Ferragni y Fedez rehacen sus vidas

Fue una pareja icónica. Se conocieron en una cena con amigos en diciembre de 2015, en la que surgió un amor que fue anunciado al mundo en marzo de 2016, cuando comenzaron a salir oficialmente. Después de un año de relación, el rapero italiano le pidió matrimonio a la influencer al ritmo de uno de sus temas en una repleta Arena di Verona, en mayo de 2017. Y fue ese mismo año en el que anunciaron el primer embarazo de Chiara Ferragni, naciendo su primer hijo en marzo del año 2018.

En septiembre de ese mismo año se casaron en una boda recordada por todos y en marzo de 2021 nació el segundo hijo de la pareja. Hasta este punto todo era idílico en la vida de la influencer y el rapero italiano, hasta que en 2022 Fedez fue diagnosticado con un cáncer de páncreas que lo ha mantenido durante estos años entre su piso de Milán y el hospital.

Ya durante el 2023 no paraban de surgir miles de rumores de crisis y separación, hasta que en febrero de este año sonaron las campanas del divorcio cuando la pareja decidió poner fin a casi diez años de relación. Desde ese momento no han parado de surgir noticias que los relacionaban con terceras personas, a él con varias modelos y a ella con un célebre neurocirujano.

Pero esto eran simples rumores, que ahora se han cumplido. El primero en ser visto en público con su nueva pareja fue Fedez, de la mano de la modelo Garance Authié, mientras que el amor surgió en la vida de la influencer con la viralización de una fotos de la italia junto a Silvio Campara, el CEO de la exitosa marca de zapatos Golden Goose.

Una noticia que no ha sentado nada bien a su ex marido, Fedez, que ha publicado una fuerte indirecta hacia la influencer en su perfil de Instagram. El rapero ha difundido unas imágenes junto a su perro Silvio (curiosamente con el mismo nombre que el nuevo novio de Chiara), y en estas imágenes, el animal aprece siendo acariado por muchas mujeres. Y como si esto no fuera suficiente, Fedez ha acompañado las imágenes con la siguiente frase: “Cuánta más gente conozco, más quiero a mi perro”, una verdadera indirecta para la famosa influencer italiana.

Aunque las intenciones de este post son desconocidas, podría ser una manera de llamar la atención de Chiara...