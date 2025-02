Quién es Claudia Bavel, la creadora de contenidos para adultos relacionada con Iker Casillas y Joaquín Sánchez

Claudia Bavel vuelve a estar en el centro de la polémica. En un primer momento, unos mensajes provocaron que se la relacionase con Iker Casillas. Luego, expuso conversaciones que comprometieron a Kiko Rivera. Ahora, en cambio, la creadora de contenidos para adultos parece haber intercambiado algunos tonteos para tener una cita en Barcelona con Joaquín Sánchez, ex capitán del Real Betis y marido de Susana Saborido. Pero ¿quién es ella?

Exactriz porno y modelo de OnlyFans, esta joven catalana de 28 años comenzó su carrera muy pronto, con 18 o 19 años, cuando conoció en Madrid a Antonio Aguilera, ex novio de Falete, que se dedicaba a la industria pornográfica. En aquel tiempo, además, Bavel había participado en Mujeres y Hombres y Viceversa, aunque no duró más que un par de programas porque el tronista consideró que era demasiado joven para él.

Pretendiente de Suso Álvarez

No obstante, después de aquél primer aterrizaje en el reality de Mediaset, Claudia Bavel volvió al programa para ser la pretendiente de Suso Álvarez. De nuevo, en esta ocasión estuvo poco tiempo, aunque por una razón bien distinta. Ella ya había comenzado a trabajar como actriz porno y cuando salió a la luz su pasado en la industria fue expulsada del programa.

“Cuando me llamaron para entrar en el programa decidí dejarlo. Quería encontrar el amor de verdad y eso es incompatible con el porno”, afirmaría la catalana poco después en una entrevista para Interviú. De esta forma, se terminó el paso de Claudia Bavel por Mujeres y Hombres y Viceversa, y el fin lo puso un último mensaje de WhatsApp. “Siento comunicarte que no puedes volver porque Suso no está interesado en tenerte en el programa. Muchas gracias”, fueron entonces las palabras que le llegaron, según declaraciones de la joven al mismo medio.

De Iker Casillas a Joaquín Sánchez

La creadora de contenidos se ve ahora envuelta en una nueva polémica, que desestabiliza la imagen de tranquilidad que ofrecían Joaquín Sánchez y su mujer, Susana Saborido. Todo sucedió cuando el espacio del canal Ten, Ni que fuéramos Shhh, dio a conocer unos supuestos mensajes privados que vinculan a Bavel con Sánchez para concretar una cita, que finalmente nunca se llegó a cumplir. Sin embargo, la procedencia de los mismos es dudosa.

Por otro lado, Bavel aseguró en Telecinco haber mantenido una relación de un año con el exportero Iker Casillas, quien ha negado continuamente las afirmaciones de la actriz. Ante la reciente situación, Susana Saborido ha decidido responder a la polémica con una foto personal publicada en sus redes sociales y donde ella y Joaquín Sánchez se muestran muy cariñosos el uno con el otro. Asimismo, la foto está acompañada de un pequeño texto, en el que se puede leer “Siempre juntos, mi vida”.

De esta forma, la sevillana busca zanjar la polémica, que también afecta a las dos hijas de la pareja (Daniela, de 18 años; y Salma, de 14 años) y rompe con la calma que venían ofreciendo a lo largo de su relación.