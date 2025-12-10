Cristina Serra y Pep Guardiola: una ruptura definitiva tras una fallida reconciliación

Cristina Serra y Pep Guardiola se han separado de manera definitiva. A principios de año se conocía la ruptura del matrimonio, pero no ha sido hasta ahora cuando se ha producido un movimiento definitivo por parte de la empresaria catalana. Cristina Serra ha abandonado la vivienda que compartía el matrimonio en el barrio de Pedralbes y donde residía junto a su hija pequeña, Valentina.

La periodista Lorena Vázquez ha confirmado en Y ahora Sonsoles que Cristina Serra ha comprado un nueva vivienda en el barrio de Eixample de Barcelona, donde el metro cuadrado se paga a una cantidad cercana a los 7.500 euros. Además, ha asegurado que el matrimonio intentó reconducir la situación sin éxito. “Pese a los intentos de reconciliación, no ha sido posible y cada uno ha decidido volar por su lado”, ha contado en el magacín de Antena 3.

Desde que se hiciera pública la noticia de su separación, Serra y Guardiola han guardado un silencio sepulcral durante todos estos meses. Según Lorena Vázquez, el divorcio se habría acelerado después de la renovación por dos años del actual entrenador del Manchester City, que reside en una casa valorada en tres millones de euros situada en el centro de Manchester.

Aunque la prensa británica especulaba con una posible reconciliación del matrimonio, finalmente ambos separan sus caminos después de tres décadas de relación sentimental y tres hijos en común, Marius, María y Valentina.

La historia de amor de Guardiola y Serra se remonta a 1994 cuando ambos coincidieron en una sesión fotográfica. Pep militaba en el FC Barcelona y Cristina, procedente de una familia adinerada, trabajaba en una boutique familiar. En aquel primer encuentro surgió la chispa del amor y comenzaron una discreta relación sentimental. El momento cumbre de su historia de amor tuvo lugar en 2014 cuando se dieron el sí, quiero en una ceremonia íntima en el Ayuntamiento de Matadepera. Después del primer enlace, organizaron otra celebración en Marrakech junto a sus tres hijos, familiares y amigos en una fiesta que se alargó durante tres días.