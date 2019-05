El amor ha vuelto a llamar a la puerta de Rocío Crusset. La hija de Carlos Herrera y Mariló Montero escogió el marco único de la Feria de Abril de Sevilla para realizar su primera aparición pública junto a su nuevo novio, Maggio Cipriani, un joven empresario italiano. Esta relación ve la luz un año después de romper con su anterior pareja, el modelo Juan Betancourt.

Maggio Cipriani tiene 29 años, es decir, cinco años mayor que Rocío Crusset. Ambos se conocieron en Nueva York, ciudad en la que ambos están instalados por motivos profesionales. El joven pertenece a la cuarta generación de una de las dinastías más famosas de Italia. Su familia, muy conocida en el ámbito de la restauración y la hostelería, posee locales exclusivos y emblemáticos como el Harry’s Bar de Venecia o el Cipriani de Manhattan, además de hoteles repartidos por todo el mundo. Maggio ha mantenido la tradición familiar y también se dedica a la gestión hostelera y a la restauración.

Rocío atraviesa un gran momento sentimental y profesional como ya explicó en un desfile de Calzedonia, marca para la que ha trabajado en varias ocasiones. "Mi corazón está llenísimo. Estoy muy contenta, muy feliz. Estoy trabajando más que nunca en Nueva York, libre". Ante esto último, la joven tuvo que salir al paso para aclararlo. "No creo en las relaciones en las que no me sienta libre", manifestó sin cerrar las puertas a un romance que le dote de esa libertad que promulga.

Crusset aprovechó la Feria de Abril para presentar a su nuevo novio

Crusset, que en su día a día, nos tiene acostumbrados a llevar con cierta cautela sus relaciones sentimentales ha defendido su derecho a enamorarse y ser respetada. Tras recibir una serie de críticas, la mayoría procedentes de mujeres, la hija de Carlos Herrera y Mariló Montero ha contestado a sus haters en su perfil de Instagram. "Me arde por dentro leer ciertos comentarios que vienen de mujeres. Tengo 24 años y se conoce a 3 chicos con los que he salido. El problema en este caso no es la prensa, que me trata con respeto, sino los comentarios de otras mujeres. En cuanto a los hombres, siempre he disfrutado más el vivir experiencias con esa persona, antes que disfrutar de algo rápido de un par de noches. Sí, estoy conociendo a alguien de nuevo, estoy ilusionada, estoy viviendo, estoy feliz. Por Dios, que se me ha visto paseando con un chico un año después de mi última relación", sentenció.

Terminada la Feria de Abril y tras compartir algunas tradiciones con su nuevo novio, la pareja se desplazó hasta Madrid para disfrutar del buen tiempo. Rocío y Maggio pasearon su amor por la capital acompañados del perrito de la joven.