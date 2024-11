La desolación de Arturo Requejo: casi pierde a su mujer y su hijo por la DANA

Letur, en la provincia de Albacete, ha sido uno de los pueblos más afectados por la DANA. En la localidad natal de la cantante Rozalén también reside un exconcursante de Gran Hermano, Arturo Requejo, que durante su estancia en la casa de Guadalix de la Sierra protagonizó un tórrido romance con la malagueña Indhira.

Desde hace cuatro años, Arturo vive junto a su familia de manera tranquila y alejada de los focos en la pequeña localidad de Albacete de apenas 1.000 habitantes. Allí ha montado un restaurante, Aloha. “Yo he estado en todo el salseo, pero ya no salgo en la tele. Era todo un asco. No te podías fiar de nadie. Aquí en Letur la gente es más pura y más real”, ha contado desde el Colegio Nuestra Señora de la Asunción, utilizado como centro de operaciones tras la DANA.

El exconcursante de Gran Hermano vivió el pasado martes uno de los peores momentos de su vida. Su mujer, Tamara Vera, y su cuarto hijo, Sua, de apenas 22 meses, quedaron atrapados en el restaurante Aloha cuando se desató la riada por el pueblo. Arturo se encontraba descansando en el domicilio cuando las lluvias torrenciales comenzaron a inundar el bar.

“Cada vez estaba más nervioso, pero cuando salí de casa no me imaginaba la que había montada. Todo era frustración y nervios porque quería acceder a la parte baja del pueblo donde estaba mi mujer y mi hijo, pero no podía. Fue como una especie de tornado. Estaba en casa y el agua pegaba por todos los lados”, ha relatado sobre una historia que le tuvo “acojonado”, pero que por suerte acabó con final feliz para su familia.

Tanto Arturo como su mujer se han quejado de la falta de previsión ante la terrible DANA que ha golpeado Letur. “Todas estas cosas se pueden prever. Había que haber desalojado a la gente que vive en plena rambla, en el cauce del río. Si un helicóptero de rescate hubiese llegado a tiempo, se habría podido salvar el matrimonio que sigue desaparecido. Los equipos de rescate llegaron tarde”, ha lamentado.

Arturo y su familia se han volcado con su pueblo en estos duaros momentos. Ellos han preparado la cena para los soldados de la Unidad Militar de Emergencias y el resto de efectivos que trabajan para reparar los daños del temporal.

El exnovio de Merche gestiona junto con su mujer el restaurante Aloha, que cuenta con una enorme terraza al borde un barranco. Su local, aunque ha sufrido desperfectos, se ha mantenido sin sufrir daños graves en la estructura. “Nosotros vivimos del turismo. Mucha gente joven viene y tiene aquí su segunda casa. El Festival que organiza Rozalén es una pasada. Este puente nos venía muy bien y el puente de diciembre es una locura de visitantes. Por suerte, la estructura del restaurante ha aguantado, pero no tengo más que barro”, ha explicado.