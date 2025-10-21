El detalle de ‘OT’ con Leire Martínez tras su semana más difícil
Los concursantes del ‘talent’ musical de Prime Video han comenzado la gala interpretando juntos ‘Mi nombre’, el nuevo single Leire Martínez
Leire Martínez ha vivido una de las semanas más difíciles de su vida. La exvocalista de La Oreja de Van Gogh se está sobreponiendo al mediático regreso de Amaia Montero a la que fuera su banda durante 17 años. La cantante, que ejerce como miembro del jurado de Operación Triunfo 2025, ha recibido un emotivo regalo por parte del talent musical de Prime Video. Y es que la gala semanal ha arrancado con todos los concursantes interpretando al unísono Mi nombre, el primer single de Leire Martínez en esta nueva etapa en solitario. La propia artista se ha subido al escenario para cantar junto a ellos.
Esta actuación ha servido de homenaje a Leire tras pasar unos días complicados por el aluvión de informaciones que se han publicado sobre La Oreja de Van Gogh. La letra de Mi nombre incluye varias indirectas hacia los que fueron sus compañeros en la mítica banda. “Nunca fui tuya, búscate a alguien que me sustituya, ya lo hiciste una vez”, reza el estribillo de su primer single.
Al finalizar la actuación, los concursantes de OT se han rendido a Leire Martínez, en una muestra de cariño y apoyo moral que no olvidará la cantante vasca. “Aquí ya eras una eminencia, pero hoy te has coronado como la reina que eres”, le ha dicho Chenoa, la presentadora del concurso. “Es que necesitaba un abracito”, ha contestado Leire.
La cantante no ha querido hablar directamente del regreso de Amaia Montero a La Oreja de Van Gogh, pero sí ha tenido palabras de agradecimiento para sus compañeros de OT. “Quiero agradecer a mis compis, que esta noche les pedí no tener que nominar porque me iba a costar la vida nominar a cualquiera. Me habéis regalado mucho esta noche”, ha declarado.
La intérprete de Mi nombre también ha agradecido el apoyo de sus compañeros y de los concursantes de OT en su cuenta de X. “Ha sido un regalazo, gracias por este momento que recordaré siempre”, ha posteado junto a un vídeo de la actuación.
