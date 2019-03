Ellas dan un paso al frente

Usando su fama y éxito para calar en las mentalidades de todo el mundo. Hoy, Día Internacional de la Mujer, hacemos un repaso por los nombres de las celebrities que más se han mojado en los últimos meses abogando por los derechos y el denominado actualmente empoderamiento femenino, que no es más que la lucha por la igualdad que desde hace décadas ocupa a muchas mujeres, y hombres, también del mundo de la comunicación, la música, el cine y las artes. La lucha feminista lleva años cosechando éxitos poco a poco y, por ello, ahora no se puede dar ni un paso atrás. Comprometida con la defensa de los derechos de la mujer y siempre arriesgando y creando corriente de opinión, incluso cuando la tendencia no era tan favorable como ahora. Así se ha mostrado siempre Ana Rosa Quintana, en cuyo programa de las mañanas en Telecinco la postura reivindicativa salta a la vista. La periodista reconoce, además, que en su casa y en la educación de sus tres hijos varones ha seguido idéntica máxima que en su trayectoria profesional: "En mi familia las cosas siempre se han hecho al 50%, pero esto hay que hacerlo con ayuda de los hombres, todos tenemos que querer que sea así", afirma. Con varios premios importantes por su defensa de los derechos de la mujer (entre ellos, dos veces el Meridiana), María Teresa Campos es una gran adalid del feminismo desde sus inicios, con el programa Mujeres72 en la radio, que se emitía de madrugada con mujeres que entonces estaban en la clandestinidad en los difíciles momentos de la dictadura franquista. Para Mercedes Milá hablar de feminismo en estos años es algo "obligado". "Yo he dicho que soy feminista toda mi vida, y soy feminista porque soy mujer. Punto y se acabó", asegura. Por su parte, otra de las reinas de las mañanas televisivas, Susanna Griso, opina que "las mujeres son el motor de las grandes revoluciones", de ahí que apoye varios proyectos solidarios con mujeres involucradas. Similar implicación, en su trabajo y en su vida privada, es la que tiene Toñi Moreno, comprometida desde siempre como periodista a dar voz y su espacio a aquellas personas que luchan contra la violencia de género. "Yo creo que todas las mujeres debemos tener un compromiso con esta lacra social", afirma la presentadora.En Hollywood y el star system estadounidense también hay numerosas famosas que se han declarado feministas a través de sus mensajes y acciones. Como Emma Watson, nombrada embajadora de buena voluntad de la ONU para las mujeres. Maria Shriver puso en marcha The Shriver Report, un proyecto por la igualdad real en el que también participan Jennifer Garner, Eva Longoria y Beyoncé, entre otras. Jennifer Aniston, por su lado, es una de las mayores defensoras del movimiento NoMo, que se basa en la libertad de elección sobre si ser madres o no. Alicia Keys, además, es abanderada del movimiento #NoMakeUp, que reivindica la belleza natural sin maquillaje.