Los días difíciles de Jedet tras denunciar los presuntos abusos en la fiesta de los Feroz

La actriz y cantante granadina Jedet ha reaparecido este fin de semana en una mención en las redes sociales tras lo sucedido el fin de semana anterior en la gala de los premios Feroz celebrada en Zaragoza, donde denunció al productor Javier Pérez Santana por presuntos abusos sexuales durante la fiesta posterior al acontecimiento. Santana fue detenido y puesto a disposición judicial con cargos.

Jedet, intérprete trans que halló su mejor oportunidad en la serie Veneno de los Javis, reconoce que entre la experiencia y la denuncia se ha visto en el ojo del huracán y que están siendo "días difíciles". "Gracias a todos por el apoyo, están siendo días difíciles para mí en los que hacer cosas de lo más normales se me está haciendo un mundo. Estoy más sensible de lo normal, me siento abrumada y agobiada", ha relatado la también cantante cuyo primer álbum publicado, el pasado año, se titula A todos los hombres que he tenido que olvidar.

La familia y amigos están a su lado, la mejor manera de afrontar unas circunstancias así. De ahí que tras hallar este respaldo Jedet anima a otras víctimas "a hablar y a denunciar".

En su post añade que retomará sus compromisos profesionales con normalidad y que no hablará más del tema de los presuntos abusos hasta que se celebre el juicio contra Pérez Santana.

Su reseña termina con esta frase: "Valiente quien dice la verdad, aún sabiendo que puede perder su calma", haciendo ver su estado anímico actual está frágil tras verse en primer plano de forma involuntaria.