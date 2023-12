El drama de Nacho Palau y su madre: dos recaídas y mucha incertidumbre

Las malas noticias se acumulan en la familia de Nacho Palau. Tras conocerse que el ex de Miguel Bosé había recaído del cáncer, la salud de su madre, Lola Medina, ha empeorado debido a una mala radiación de su cáncer. La progenitora de Nacho Palau, al igual que su hijo, ha recaído de la terrible enfermedad y se encuentra en una residencia de ancianos en silla de ruedas y sin poder valerse por sí misma.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Nacho Palau (@nachopalau)

Lola Medina ha concedido una entrevista a la revista Pronto donde habla de su estado de salud. Por culpa de la radiación está en silla de ruedas y con graves problemas de movilidad. Ella ha declarado que tiene ganas de volver a andar, pero a día de hoy es una meta difícil de alcanzar. “Los médicos no lo saben. Esto nos ha pasado a otra mujer y a mí, las dos estamos igual. Con lo activa que yo era…”, ha explicado en la mencionada revista.

La madre de Nacho Palau ha reconocido que necesita ayuda para todo y que sus hijos no pueden hacerse cargo de ella. “Nacho tiene que cuidar a mis nietos y mi hija tiene una niña y trabajo. No pueden estar pendientes de mí. Necesito ayuda para todo, porque no me puedo valer por mí misma”, ha contado.

Cuando pensaba que había superado el cáncer ha sufrido un nuevo revés. “Estaba estupenda, andaba, me sentía bien, pero ahora me encuentro con este nuevo problema”, ha lamentado.

Por si fuera poco, su hijo también ha recaído y está pasando un mal momento anímico. El escultor estuvo en el programa ¡De viernes! para contar cómo se encontraba tras recibir la peor noticia de su vida. Nacho Palau tuvo que ser operado a principios de noviembre de metástasis inguinal y del pulmón. “Todavía no sé si estoy limpio ni si voy a pasar por tratamiento”, dijo visiblemente emocionado.