La Dropería ¿En qué consiste esta campaña presentada por Alonso Caparrós?

La Dropería se ha puesto en marcha. Es un espacio digital efímero que promueve la firma Ron Barceló. (@ladroperia) está diseñado como punto de encuentro exclusivo para sus seguidores más leales, inspirado en la cultura del hype y la emoción de lo transitorio.

A partir del 20 de octubre, este canal va lanzando drops limitados en tiempo y unidades de colecciones y experiencias únicas, anunciados con antelación a la comunidad para fomentar dinámicas interactivas y una conexión auténtica con el lema "Vive Ahora". Cada edición celebrará el espíritu de la marca a través de sorpresas que redefinen la comunicación, mezclando exclusividad y autenticidad para que los "Barcelovers" vivan momentos irrepetibles.Para unirse a este club selecto y optar al Drop 001 –un lanzamiento épico e inesperado presentado por el animador Alonso Caparrós el 3 de noviembre–, basta con seguir @ladroperia en Instagram hasta el 30 de octubre; después, las puertas se cerrarán.

Tatiana Areces, Marketing Manager de Ron Barceló, enfatiza: "Es un lugar para que los fans sientan de nuevo el pulso del presente, y los nuevos descubran su esencia; lo que pasa en La Dropería no se cuenta, se vive ahora".