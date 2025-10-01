El duro relato de la madre de Omar Montes sobre el bulliyng que sufrió su hijo

La infancia de Omar Montes no tuvo nada que ver con el éxito y el reconocimiento que ha logrado el artista en la actualidad. Mari Ángeles Montes, la madre del cantante, ha sido la protagonista de una nueva entrega de Madres: desde el corazón, el programa presentado por Cruz Sánchez de Lara en Mediaset Infinity.

La madre de Omar Montes se ha abierto en canal para hablar de los problemas que sufrió el artista durante una infancia marcada por el bullying y la pobreza. El cantante dio sus primeros pasos en el barrio de Pan Bendito en un entorno modesto y sin la figura de su padre. “En aquel momento yo estoy sola, y no sabía qué hacer. Se metían tantos con él. Estamos hablando de un niño que le tiran por la tapia al cementerio y que me viene todo magullado, que yo estoy yéndole a buscar todo el rato, continuamente detrás de él, hasta el gorro de lo que está pasando. Había maltrato físico con él y maltrato psíquico conmigo”, ha explicado.

En aquella época, Omar reunía muchos requisitos para ser objeto de todo tipo de burlas y maltrato. “Lo tenía todo. Era gordito, medio árabe y eso yo lo he sufrido mucho. Mira, una vez salió, fui a buscarle y salió con media cara destrozada. Pues imagínate cómo estaba yo, y la profesora me dice que ya le ha curado, y ella se va tan tranquilamente por la puerta”, ha relatado.

Mari Ángeles vivía en un estado permanente de intranquilidad. “Ahora supongo que está todo más controlado, pero yo cada día que le veía salir del colegio salía más magullado. En el colegio, en el pueblo, en el barrio… en todos los sitios en general. Ahí donde iba Omar, quizás por sus características por aquella época, era un blanco fácil de padecer bullying, y así fue”, ha contado.

La madre del artista de Pan Bendito no sabía cómo hacer frente al bullying. “No sabía si al meternos más en el tema se iban a portar peor con él, si íbamos a tener más represalias. Si él hubiera tenido algún amiguito, pero no pasaba. Yo le escuchaba y no quería ponerme a llorar porque tenía que estar entera para él y animarle”, ha señalado.

La dura realidad que le tocó vivir a madre e hijo con el acoso escolar se trasladó a los sueños de Mari Ángeles. “No me imaginaba su cara de mayor. Yo tenía sueños horribles con eso, y no poder ver a tu hijo de más mayor es porque ves que la cosa va mal. Y ese miedo lo arrastré siempre”, ha zanjado.