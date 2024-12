Edurne y David De Gea: primeras navidades en Italia con el deseo de ampliar la familia

Edurne ya está preparada para pasar sus primeras navidades en suelo italiano. Su marido, el portero David De Gea, volvió a los terrenos de juego esta temporada tras tomarse un año sabático. El guardameta milita en las filas de la Fiorentina, por lo que la familia pasará sus primeras fiestas navideñas en Florencia.

La cantante ha acudido esta semana a la gala benéfica Spotify Equal, donde ha estado acompañada de rostros conocidos del panorama musical español como Aitana, Lola Índigo, Chanel o Rozalén. Edurne, que recientemente cambió su icónica melena rubia por un rojo cobrizo, encara unas navidades diferentes, tal y como ha reconocido ante los micrófonos de Europa Press.

“Nos vamos a Florencia, me voy allí un par de semanas a pasarlas allí con nuestra peque y todo, o sea que, primeras navidades en Italia y con muchas ganas”, ha manifestado la artista, que en los últimos meses ha vivido a caballo entre España e Italia debido al trabajo de su marido.

La que fuera concursante de Operación Triunfo ha reconocido que ella, David y la pequeña Yanai no estarán solos en Florencia. “Vienen mis padres, mi hermano, mi abuela… Me llevo a todo el mundo. Sabéis que soy muy familiar y me gusta disfrutar de estas fechas en familia”, ha declarado.

La cantante y el futbolista han tenido que volver a mantener su relación a distancia, algo que ya ocurrió durante varios años cuando el portero jugaba en el Manchester United. Edurne ha asegurado que hace todo lo posible para cuadrar las agendas y poder pasar el máximo tiempo posible junto a su marido. “Nos vemos muchísimo, las agendas se cuadran y son dos horas de avión, así que voy y vengo muchísimo”, ha señalado.

La artista madrileña ha tenido que enfrentarse a una pregunta recurrente sobre su vida personal. Cuando le han mencionado el tema de ampliar la familia y darle un hermanito o hermanita a la pequeña Yanai, ella no cierra la puerta, aunque reconoce que ahora no es el momento adecuado. “Lo hemos pensado porque yo soy muy familiar y no me gustaría que fuera hija única, pero de momento, con tanto proyecto y como estamos, es complicado, pero bueno, ya veremos más adelante”, ha concluido.