Edurne, presentadora de los premios Dial, lo que piensa de 'Zorra' y de 'Operación Triunfo'

Con su octavo disco en preparación, Edurne vive un feliz momento en lo personal y profesional. La cantante de Collado Villalba por tercer año presenta la gala de los Premios Dial desde Santa Cruz de Tenerife, con el respaldo de las instituciones tinerfeñas. A su lado, Blas Cantó y Carmen Ramírez en la noche de este próximo jueves con las actuaciones de Malú, David Bisbal, India Martínez, Ana Guerra, Rozalén, Antonio José, Dani Fernández, Álvaro de Luna, Sergio Dalma, Diego Torres, Beret o Nil Moliner. Luis Fonsi y la sevillana Pastora Soler serán reconocidos por sus 25 y 30 años de carrera artística y Vicco, Antoñito Molina y Gonzalo Hermida serán reconocidos con el premio Nuevo Artista Dial, un nuevo galardón.

–¿Cómo será ese octavo disco que prepara?

–Estoy trabajando mucho en él, estoy siendo bastante exigente y preparo el próximo single. Este disco tiene un sonido pop ochentero muy divertido. Hay temas que compongo yo y también me gusta compartir ese trabajo, que surjan cosas imprevistas.

–Ese sonido pop es reflejo de su estabilidad personal.

–Soy una persona superpositiva, Es un momento pleno. En mi música me gusta hablar el amor, pero también el desamor. Y no he sufrido ahora ese desamor, sino que son temas que hay que cantar porque se reflejan en él los que lo escuchan. Hay situaciones complicadas de amigos, por ejemplo, que me inspiran situaciones para cantarlas.

–Con una familia (su hija Yanay y su pareja, el guardameta David De Gea) con la que se siente muy arropada.

–Mi vida es maravillosa y lo valoro. A la hora de componer intento separar de lo que es autobiográfico de lo que es inspiración de otras personas. Hay un tema en el nuevo disco que hablo de esos amorres de la familia. Todo lo que te pasa te aporta...

–¿Siendo madre la vida se observa de una manera muy diferente?

–El amor a un hijo es lo máximo y se comprueba al ser madre. Es un amor que no se puede comparar. De todo eso reflexiono en nuevas canciones que he compuesto.

–Por tercer año presenta la gran gala de Cadena Dial.

–Y estoy muy contenta por sumarme de nuevo a este proyecto. Son unos grandes premios de la música nacional donde nos reunimos muchos compañeros. Estoy al lado de Carmen y de Blas con los que mantengo esa bonita conexión de convertir la gala en una gran fiesta de amigos entre los cantantes y los oyentes.

–¿De esa gala aparecen oportunidades para crear, para formar duetos...?

–Se agradecen acontecimientos así, para compartir, para vernos y que aparezca la pasión de componer, de crear. Lo de los premios Dial es como si fuera un minicampamento de verano.

–¿Algún compañero destaca en ese ‘campamento’?

–Cada año vienen artistas diferente. La energía que transmite David Bisbal es contagiosa, mola. Pero cualquier compañero suma ánimos como Luis Fonsi, Malu, Pastora Soler. Son amigos de muchos años, como el propio Blas.

–Es jurado de los talents de Telecinco y muchos espectadores la descubrieron en Antena 3, en Tu cara me suena.

–En Tu cara me suena me descubrí a mí misma. Aparte de la oportunidad de cantar cada noche en directo te hace descubrir tus posibilidades y el talento de grandes figuras. Nunca me hubiera imaginado poder cantar al estilo de Marifé y Carmen Sevilla. Mi abuelo estaba encantada.

–En concreto esas dos imitaciones fueron magistrales.

–Admiro a las dos. De Carmen Sevilla incluso me esforcé en imitar su forma de hablar. De voces tan carismáticas puedes tomar así más rasgos. Los cantantes que vamos a Tu cara me suena tenemos doble presión: la de imitar y la de afinar correctamente. En la vida soy muy perfeccionista y la afinación lo es todo para una voz.

–Usted surgió de OT ¿Qué le ha parecido esta última edición en Prime Video?

–Es una edición que he seguido con mucha atención y fue un honor haber sido jurado de una gala. Son unos artistazos. Esta es una generación tremenda, con nuevos sonidos, con muchas posibilidades. Han aprendido de sus mayores y de sus descubrimientos actuales.

–¿Hay mucha diferencia respecto a su edición?

–Desde el año 2005 han pasado muchas cosas. Un cambio perceptible ahora es la influencia de las redes sociales o las clases de composición.

–¿Está vigente, por tanto, un formato como OT?

–Sí, es necesario porque permite visibilizar a más artistas, que tengan una oportunidad. Es importante un programa que sea escuela musical y que muestre cómo se forma un artista y que el público vea su evolución.

–¿Qué le parecen Zorra y Nebulossa para representar a España en Eurovisión?

–Se ha hablado mucho del mensaje de la canción y me parece una buen a representación. La voz tiene que reunir más pero yo apoyo a tope a Nebulossa. Soy partidaria de llevar cosas a Eurovisión que sean nuevas para España. Hemos visto tanto en el festival que cada es más difícil innovar y sorprender. Les deseo lo mejor y se puede producir una sorpresa de aquí a mayo.

–¿Y usted volvería a Eurovisión?

–Creo que hay que dar paso a otros cantantes para que disfruten de la experiencia y sientan representar a España. Si tuviera una buena canción y sobre todo tiempo para volver a Eurovisión, lo haría en algún momento. Pero por ahora, no.