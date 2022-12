El emir de Catar: tres mujeres en su vida y 13 hijos

El emir Tamin Bin Hamad Al Thani reina en Catar y lo hace con familia numerosa. Al Thani, a sus 43 años, tiene tres mujeres con las que ha tenido 13 hijos. Jahawer Bint Hamad, de 38 años, es la primera dama y ya en el mes de mayo estuvo de visita oficial en Madrid. En la capital de España compartió el foco mediático con la Reina Letizia y ambas acapararon portadas de periódicos y revistas. Tamin Bin Hamad Al Thani se casó en 2005 con su prima segunda Jahawer en el palacio real de Al Wajbah, en Doha. Cabe recordar que la ley catarí obliga a los miembros de la Familia Real a escoger una esposa del propio círculo familiar. Jahawer es hija del jeque Hamad Bin Suhaim Al Thani, tío del actual mandatario. El emir y Jahawer tienen cuatro hijos, dos niños y dos niñas. Jahawer ha estudiado el Grado de Administración de Empresas por la Universidad de Catar.

La mujer que ejerce de primera dama, aunque en realidad este rol no existe en Catar, ha creado un torneo de fútbol femenino que lleva su nombre. Lo habitual es verla siempre con su tradicional abaya, pero en su visita a Madrid optó por looks más occidentales mostrando una versión más moderna de la que nos tiene acostumbradas. Incluso llegó a estar con la cabeza descubierta. En Madrid lució un imponente abrigo blanco de Chanel, combinado con joyas y un bolso de Hermes. Los medios internacionales han destacado en más de una ocasión su elegancia y ha sido comparada con Mozah Bint Nasser, la madre de Tamin, considerada una de las mujeres más elegantes del mundo y doctora honoris causa por cinco universidades.

Jahawer no es la única mujer que forma parte de la corte real del emir. Tamin Bin Hamad Al Thani, acorde con las costumbres musulmanas, cuenta con dos mujeres más. Con Anoud Bint Al-Mana Hajri contrajo matrimonio en el año 2009. Con su segunda mujer tiene cinco hijos, siendo la más prolífera de todas. Anoud mantiene un perfil muy discreto, alejada de los medios de comunicación y centrada en labores filantrópicas. Procede de una familia conocida en el ámbito catarí y tiene 32 años. Su padre, Mana Bin Abdul Hadi Al-Hajri, forma parte de la diplomacia de Catar.

En el año 2014 el emir de Catar se casó con Noora Bint Hatal, la madre de cuatro de sus hijos. Al igual que su segunda mujer vive lejos de los focos y poco se conoce de su vida conyugal. El emir de Catar tiene en la actualidad 13 hijos, siete varones y seis niñas. El propio jeque designará a uno de ellos como su heredero, ya que en el país no existe una ley que marque las pautas para la sucesión al trono. Hasta que no sean mayores de edad no se podrá elegir al sucesor del actual emir.