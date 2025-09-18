Fernando Esteso cumple 80 años y confiesa sus adicciones pasadas: "Probé cosas que no tenía que haber probado"

El reconocido actor y humorista Fernando Esteso ha alcanzado los 80 años de edad revelando aspectos desconocidos de su trayectoria profesional y personal. En una reciente entrevista concedida al programa Y ahora Sonsoles, el intérprete ha hecho balance de su extensa carrera en el mundo del espectáculo, que comenzó siendo apenas un niño trabajando como payaso junto a su padre, y ha confesado sentirse infravalorado a nivel institucional pese a su innegable éxito popular.

"Estarán esperando a que palme para darme el Goya honorífico", ha declarado con evidente desencanto el actor que protagonizó numerosos éxitos cinematográficos durante la década de los setenta y ochenta. Esteso, que formó parte de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España y participó en las votaciones de los premios Goya, acabó abandonando la institución debido a desavenencias. "Ya sabes cómo son los de la Academia", ha comentado, dejando entrever su malestar con el funcionamiento interno de este organismo, aunque ha reconocido sentirse ampliamente valorado por sus compañeros de profesión.

Durante la entrevista, Esteso también ha abordado episodios más personales y ha reconocido haber tenido problemas con ciertas adicciones durante su época de mayor éxito. "A mí me ha gustado beberme mi copa, fumarme mi puro, y sí, he probado alguna cosa que no debería haber probado. ¿Para qué me voy a arrepentir? Lo importante es no hacerlo. Si te arrepientes de algo es que sigues pensando en ello", ha confesado el actor, mostrando una actitud franca ante sus errores pasados.

Una trayectoria marcada por el cine popular español

Fernando Esteso, nacido en Zaragoza en 1945, se ha convertido en uno de los rostros más reconocibles del cine popular español. Tras iniciarse en el mundo del espectáculo desde su niñez, fue a principios de los años 70 cuando consiguió hacerse con su propio programa de televisión, lo que le catapultó a la fama nacional. Sin embargo, fue su asociación profesional con Andrés Pajares lo que marcó el punto culminante de su carrera cinematográfica.

Juntos protagonizaron una serie de películas de corte erótico-humorístico que arrasaron en taquilla durante la Transición española, convirtiéndose en auténticos fenómenos de masas. Títulos como "Los bingueros", "Los liantes" o "Yo hice a Roque III" forman parte del imaginario colectivo de varias generaciones de españoles, aunque la crítica especializada nunca les otorgó el reconocimiento que el público sí les brindó masivamente.

En la entrevista, Esteso ha manifestado su frustración por esta dualidad entre el éxito popular y el desdén académico: "Gracias a estas películas, se han hecho otras para premios", ha señalado, reivindicando la influencia que el cine comercial de aquella época ha tenido en generaciones posteriores de cineastas que sí han recibido el aplauso institucional.

El fenómeno del destape en el cine español

Las películas protagonizadas por Fernando Esteso, especialmente aquellas junto a Andrés Pajares, se enmarcaron en lo que se conoció como "el destape", un fenómeno cinematográfico y social que coincidió con el fin de la dictadura franquista y la llegada de la democracia a España. Este género, caracterizado por su tono picaresco y la exhibición de desnudos femeninos, fue enormemente popular entre el público español que salía de cuatro décadas de censura.

A pesar de que este tipo de cine ha sido frecuentemente infravalorado por la crítica especializada, constituyó un importante fenómeno sociológico que reflejaba los cambios en la moral y las costumbres de la sociedad española de la época. En este contexto, figuras como Esteso y Pajares se convirtieron en auténticos ídolos populares, llenando las salas de cine con comedias que, más allá de su componente erótico, conectaban con el público a través del humor y situaciones cotidianas llevadas al extremo.

¿Qué ha sido de Fernando Esteso en las últimas décadas?

Tras el declive del cine del destape a mediados de los años 80, la carrera cinematográfica de Fernando Esteso experimentó un notable descenso. Sin embargo, el actor nunca ha dejado de trabajar en diferentes formatos, adaptándose a los cambios de la industria del entretenimiento. Ha participado en programas de televisión, obras de teatro y ha realizado numerosas galas y espectáculos por toda la geografía española.

En los últimos años, se ha producido una cierta revalorización de su figura, siendo reivindicado por nuevas generaciones que han redescubierto sus películas a través de plataformas digitales y retrospectivas. Este renovado interés ha llevado a Esteso a participar en algunos proyectos cinematográficos recientes, aunque sin alcanzar la repercusión de sus trabajos de los años 70 y 80.

A sus 80 años, Fernando Esteso continúa activo en el mundo del espectáculo, demostrando una capacidad de adaptación y una pasión por su oficio que trasciende modas y generaciones. Su testimonio sobre adicciones pasadas y su visión crítica sobre el reconocimiento institucional revelan a un artista que, lejos de la imagen frívola que a menudo se ha asociado con el cine que protagonizó, mantiene una lúcida perspectiva sobre su trayectoria y el lugar que ocupa en la historia del entretenimiento español.