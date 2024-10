Quién es Franco Colapinto, el invitado revelación de 'El Hormiguero' de Pablo Motos: "Te veo medio perdido"

Pocas entrevistas con tantos zascas se recuerdan ya en El Hormiguero. Anoche iba a divertirse al programa de Pablo Motos Franco Colapinto, un automovilista argentino que acaba de debutar en Fórmula 1. El joven piloto ha corrido el Gran Premio de Azerbaiyán para Williams Racing, después de casi dos años como 'canterano', donde se clasificó en noveno lugar. Sin embargo, la conversación entre el presentador y la estrella invitada pronto se fue por otros derroteros y Colapinto demostró que no tiene pelos en la lengua.

Pueda que el equipo del programa de Antena 3 no esté acostumbrado a un invitado tan rebelde como anoche lo fue Colapinto. Quizá sea su insultante juventud (21 años) lo que ha hecho que no se amedrente a la hora de contestar a todas las preguntas de Motos. El comienzo de la entrevista estuvo marcado por los inicios de Franco y los sacrificios que ha hecho desde los 14 años para llegar a correr en Fórmula 1. "Me mudé a Italia, a 12.000 kilómetros de distancia de mi familia y vivía solo en la planta de arriba de una fábrica", contó el piloto.

"No tienes ni idea de Fórmula 1"

Después, Pablo Motos trató de hacer girar la conversación en torno a coches, volantes, pistas y circuitos. Al ver que el presentador no estaba precisamente cómodo hablando sobre un deporte tan especializado, Colapinto le espetó: "No vamos a hablar de eso, vos no tenés ni idea de Fórmula 1. Me haces cada pregunta...". El presentador trató de justificar, entre las risas y los aplausos del público: "Si empezamos así... Yo sé muchísimo de Fórmula 1, he entrevistado a todos... Bueno, a todos no, a Fernando Alonso y a Carlos Sainz". Un argumento que no terminó de convencer al argentino: "Yo te veo medio perdido".

"¿Trancas y Barrancas? Qué nombre de..."

Para colmo, el tono burlón fue a más con la aparición de las hormigas, que entraron de lleno en el juego de Colapinto. Cuando Motos las presentó, el piloto les metió este otro corte: "¿Trancas y Barrancas? ¡Qué nombre de mierda! Pero qué...". Algo a lo que las mascotas del programa no dudaron en responder: "¿Nombre de mierda, y tú te llamas Franco?", bromearon.

El culmen de la guasa llegó después de que Trancas y Barrancas hicieran una mención publicitaria, algo que despertó la desconfianza de Colapinto: "¿Están haciendo la publicidad? ¿Están contentas las empresas con que las hormigas den su publicidad?". La ocurrencia generó de nuevo carcajadas entre el público. "Tú no sabes lo que venden, cosa que venden, cosa que lo petan", defendió Motos. El piloto dio por zanjada la controversia: "Yo lo compro".

Una estrella en busca de equipo

Las balas de Colapinto, ya desbocado, no solamente fueron a parar a Motos y las hormigas. En un momento más distendido de la entrevista, en el que, con gran naturalidad, Colapinto descubre que aún lleva la alarma en su pantalón, Motos aprovechó para revelar que le habían contado que se duchaba con el mono puesto. "¿Quién fue el hijo de puta que te dijo eso?", dijo sin poder evitar reírse.

Finalmente, el invitado hizo mención a su condición de sustituto en la Fórmula 1, pues se ha incorporado una vez iniciada la competición, y reveló que no tiene equipo para el año que viene. El argentino no dudó en aludir a Carlos Sainz Jr y pedirle a Motos este favor: "No tengo equipo. Pasa que Carlos me va a sacar la butaca, tu compatriota. Decile a Carlitos, que vaya a otro equipo, que no joda".