¿Cuál es el futuro judicial de Anabel Pantoja y David Rodríguez tras la investigación por las lesiones de su hija?

Anabel Pantoja y David Rodríguez siguen su vida mientras que la causa judicial sobre el caso de su hija Alma se mantiene abierto. Una jueza está recabando todas las pruebas pertinentes después de que los padres de la pequeña declararan en el juzgado qué es lo que propició que su hija terminase ingresada de urgencia en el Hospital Materno de Gran Canaria. Alma estuvo 18 días en la Unidad de Medicina Intensiva hasta que finalmente pudo subir a plana tras encontrarse estable y posteriormente fue dada de alta.

El protocolo del hospital obligó a los doctores que atendieron a la hija de la sobrina de Isabel Pantoja a elevar un informe a la Justicia debido a las lesiones que presentaba la pequeña. Esto fue ratificado por un forense y desde entonces, la investigación acerca del cuidado de los padres a la pequeña Alma se ha puesto en tela de juicio. Por el momento, ambos progenitores han declarado ante la jueza encargada del caso y no se han tomado medidas cautelares contra ellos, es más, Alma se encuentra junto a ellos en estos instantes.

Las versiones ofrecidas por Anabel y David no son exactamente iguales y es que no estaban los dos presentes cuando Alma sufre esta pequeña crisis que acaba en el hospital. Al relatar los hechos acontecidos en ese día, David ofrece una versión y la jueza ha pedido las grabaciones del parking del centro comercial donde sucedieron los hechos, si la cámara apunta al coche de los protagonistas y se puede ver con claridad lo que acontece en el interior y se corrobora la versión ofrecida por el fisioterapeuta, la pareja no tiene nada que temer.

Otro escenario sería posible si en las cámaras no se viera exactamente lo que el padre de la pequeña Alma relata o si no puede discernir con claridad qué es lo que se ve en las imágenes. En este caso las consecuencias podrían ser muy diferentes para los progenitores de la pequeña. La investigación va a ser larga y Anabel y David vivirán con la incertidumbre sobre cuál va a ser su futuro hasta que se determine qué fue lo que pasó aquel fatídico 11 de enero.

Primer escenario: causa archivada

Leticia Requejo ha comentado en el programa TardeAR una de las posibilidades que se barajan actualmente y que podría ser el fin de este capítulo tan tenebroso para Anabel Pantoja y David Rodríguez. "En esas grabaciones se descartan muchas cosas, como por ejemplo un posible zarandeo y otra serie de cosas que se han insinuado", explicaba. "La situación a esta hora sería archivar la causa, por eso a día de hoy David no tiene por qué volver a declarar".

Si las cámaras muestran exactamente lo que David declaró en el juzgado y no se aprecia ningún signo de violencia, la jueza encargada del caso no tendrá más que objetar y podrá archivar la causa, para la tranquilidad de la pareja.

Segundo escenario: pruebas insuficientes

En esta ocasión ha sido el periodista canario Fran Fajardo el que ha explicado que la instrucción podría seguir otros derroteros y que las imágenes que se están visualizando no tendrían todas las respuestas a las preguntas. "Las cámaras de seguridad no arrojan luz sobre qué ocurrió dentro del coche", explicaba en conversación con Antena 3. "Las cámaras no dan el detalle para acreditar la versión de David".

Estas serían las dos opciones a las que se enfrentan Anabel y David en estos momentos, por ahora no pueden hacer nada más y esperar a que el caso siga su curso y la investigación finalice para que la jueza pueda deliberar qué responsabilidad tienen los padres de Alma en las lesiones que ha sufrido la pequeña.