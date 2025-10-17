Gabriel Rufián y Ester Expósito se marcan una bachata en un after de Madrid

Gabriel Rufián y Ester Expósito han sido pillados mientras bailaban bachata en un pub de Moncloa. En el vídeo, subido a las redes sociales por un usuario de X, se observa perfectamente al político y a la actriz en actitud cómplice mientras comparten el baile. “Ayer estuve en un after en Moncloa y lo que vi con mis ojos no fue real, casi me da un parrake viendo bailar a Ester Expósito con Rufián”, ha posteado el autor de la grabación.

Al parecer, Rufián y Expósito se conocieron en una discoteca y acabaron la fiesta en un after de Moncloa. Las reacciones por este inesperado encuentro no se han hecho esperar. Una de las más elocuentes ha sido la del periodista Javier Negre. “Que bien viven estos indepes con nuestros impuestos. Rufián cazado con la actriz Ester Expósito en un after de Moncloa (Madrid) donde la gente se pone hasta arriba. A ver qué le cuenta el separatista a su mujer”, ha escrito en X.

Se da la circunstancia de que el político catalán está casado con la periodista Marta Pagola, con la que tiene un hijo en común, mientras que la actriz de Élite fue relacionada hace unos meses con el actor Hugo Diego García, aunque a día de hoy se desconoce si siguen juntos o no. No obstante, la relación de amistad entre Rufián y Expósito sí que ha pillado por sorpresa a todo el mundo, ya que no existía ningún indicio sobre ello.