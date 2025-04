Gerard Piqué y Clara Chía rompen su relación: "Me hablan de terceras personas, pero todavía no está claro"

Después de varios meses de rumores sobre una posible crisis de pareja, parece ser que Gerard Piqué y Clara Chía han puesto fin a su relación. Ha sido la periodista Adriana Dorronsoro quien ha confirmado este jueves 24 de abril en Vamos a ver, el programa de Telecinco presentado por Joaquín Prat, la separación del futbolista y la joven catalana. Algo que rápidamente ha hecho saltar las alarmas.

"La pareja que ha roto es la formada por Gerard Piqué y Clara Chía", ha asegurado la colaboradora de Mediaset en directo, justo antes de concluir la retransmisión. "Aunque me hablan de terceras personas, estoy indagando los motivos, pero todavía no está claro". Para obtener esta información, Dorronsoro se ha puesto en contacto con el entorno más cercano a la pareja.

Gerard Piqué y Clara Chía se separan

Al parecer, estos últimos meses no han sido buenos para la pareja, que saltó a la luz en 2022 tras la polémica ruptura entre el exfutbolista y la cantante colombiana, Shakira. Así, son muchas las especulaciones que han surgido al respecto, especialmente a raíz de unas imágenes difundidas por Telemundo en las que se veía a Piqué en compañía de una mujer pelirroja que no era Clara Chía. Originaria de Barcelona y de 25 años de edad, la catalana se vio envuelta así en los rumores sobre una posible separación.

Desde el comienzo de su noviazgo, la historia de Gerard Piqué y Clara Chía ha estado en parte marcada por los grandes éxitos de Shakira y los dardos que la cantante les dedicaba en sus canciones. Ahora, según ha expresado Adriana Dorronsoro, la pareja habría puesto un punto y final a su relación.

Posibles motivos de la ruptura

"No me sorprende porque sé que tuvieron una crisis porque ella quería avanzar en la relación, ser madre y esas cosas, pero él todavía tenía cierto recelo", ha asegurado el periodista Pepe del Real, tras conocer la noticia; y así lo ha recogido Telecinco. Además, Kike Calleja ha añadido un dato más: "La familia de ella no estaba muy contenta con la relación que tenía con Piqué".

Por otro lado, en el programa también se ha hecho referencia a Shakira, como la madre de los dos hijos de Gerard Piqué y la frecuencia en los viajes del catalán para poder visitarlos. Algo que podría haber agravado la situación, influyendo de manera determinante en la relación que mantenía con Clara Chía.

En cualquier caso, como ha contado la periodista, los motivos de la ruptura todavía no están claros, por lo que habrá que esperar para ver si la pareja emite alguna declaración próximamente.