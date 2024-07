Hiba Abouk: del traumático divorcio con Achraf Hakimi a ser relacionada con Escassi

Hiba Abouk vuelve a la primera línea de la actualidad por su presunta implicación en el culebrón de Álvaro Muñoz Escassi y María José Suárez. La actriz de El Príncipe, que está sin pareja desde que se divorció de Achraf Hakimi, se ha visto salpicada por la ruptura sentimental del jinete y la modelo sevillana. Hiba y Álvaro han coincidido en la fiesta de la comunión de la nieta de El Turronero, donde al parecer según varios de los asistentes han mantenido una actitud cómplice e incluso fueron a desayunar juntos.

La noticia del posible romance entre Escassi e Hiba llegaba después de la dolorosa ruptura del jinete con María José Suárez. Lo que parecía una ruptura amistosa ha derivado en un presunto caso de extorsión por una deuda que mantendría el jinete con una mujer, que se encargó de mandar un correo electrónico a la modelo enumerando todo lo que había hecho con el que era su pareja. Una infidelidad que ha dinamitado una relación de tres años.

Álvaro Muñoz Escassi e Hiba Abouk, con un 'look' completamente renovado, han coincidido en la última fiesta de 'El Turronero'. / ISABEL GONZÁLEZ

Tras las duras acusaciones de María José Suárez, Escassi aclaraba en el programa TardeAR que no tenía nada con Hiba. “Estoy soltero y no hago nada malo conociendo a nadie. Hiba es una persona maravillosa a la que conocí en MasterChef y tenemos una amistad fantástica. Me cae muy bien, pero no tengo absolutamente nada con ella, solo aclarar eso”, aseguraba en el programa de Telecinco.

Por su parte, la actriz de origen tunecino en unas declaraciones a Gtres ha manifestado que no mantiene ninguna relación con el jinete. “Está todo más claro que el agua. No tenemos 12 años. Sabéis que nunca me pronuncio sobre estas cosas, él ya se ha pronunciado. Lo último que ha aclarado me parece lo verdadero, no hay absolutamente nada, ya lo ha dicho él. No nos estamos conociendo de nada ni dándonos oportunidad de ningún tipo. Estuve con muchísima gente”, ha explicado para desmentir las primeras declaraciones de Escassi en las que decía que “no hacía nada malo conociendo a nadie”.

Hiba Abouk y Hugo Silva disfrutan de una jornada en las playas de la costa gaditana. / GTRES

La actriz de 37 años, que prefiere mantener sus asuntos personales en un segundo plano, cuenta con una ajetreada vida sentimental. Una de sus primeras parejas fue el actor Hugo Silva, al que conoció durante el rodaje de El corazón del océano. “Estaba enamorada de Hugo Silva, era mi pareja y cuando empezó el rodaje de El corazón del océano estábamos a 12.000 kilómetros rodando. No sé si eso mismo hubiera ocurrido en Madrid, porque allí salimos y entramos durante tres meses sin prensa ni ruido de ningún tipo”, dijo.

La actriz mantuvo un romance con Curro Sánchez, el hijo de Paco de Lucía. / GTRES

Su siguiente pareja sería Curro Sánchez, el único hijo del guitarrista Paco de Lucía. Ambos compartían la pasión por el flamenco y el cine, ya que Curro ganó un Premio Goya en el año 2014. A Hiba Abouk también se la ha relacionado con los actores Joey Starr y Álex González, su compañero en El Príncipe, y con el futbolista Jordi Alba. Con el exjugador del FC Barcelona le vieron salir del Café de Chinitas de Madrid después de asistir a un espectáculo flamenco.

Hiba Abouk y Achraf Hakimi pusieron el punto y final a su matrimonio el año pasado. / INSTAGRAM

En el año 2018 conoció a Achraf Hakimi, que por aquel entonces militaba en el Borussia de Dortmund cedido por el Real Madrid. Con el futbolista marroquí se casó en 2019 y tiene dos hijos, Amín, de 4 años, y Naím, de 2 años. Tras varios meses de rumores, la actriz anunciaba que se separaba de su marido, el cual ha estado implicado en una presunta violación cometida en París, donde juega en las filas del PSG. “Mi marido y yo tomamos la decisión de poner fin a nuestra relación antes de los hechos acontecidos en los que me he visto involucrada y de los cuales soy totalmente ajena”, señalaba. Unos meses después dijo que con Achraf “había cordialidad y respeto”.