El hotel de Madrid con el mejor plan para conectar con el otoño

Tras el verano, Madrid recupera su ritmo y, con él, las ganas de disfrutar de nuevos planes que den la bienvenida a la temporada. En este contexto, Bless Hotel Madrid reafirma Sips & Sounds como la propuesta definitiva para quienes buscan retomar la rutina en clave cosmopolita y dejarse llevar por tardes de música y coctelería de autor en pleno Barrio de Salamanca de la capital.

En Sips & Sounds, la música y la mixología se dan la mano para transformar las tardes de Madrid en un plan imprescindible. Todo sucede en Pinzelada Lounge, el corazón de Bless Hotel Madrid: un espacio sofisticado, luminoso y abierto a la ciudad a través de su gran cristalera, que respira frescura y vitalidad y se convierte en el lugar perfecto para reencontrarse con amigos o alargar el afterwork.

Las sesiones de DJ en directo son otro de los grandes atractivos de los planes otoñales de Bless Hotel Madrid. / BLESS HOTEL

Además del espacio, la propuesta líquida es otro de los grandes protagonistas de las veladas. Su carta de cócteles de autor, diseñada con ingredientes de primera calidad y técnicas contemporáneas, sorprende con combinaciones únicas que elevan la experiencia del afterwork a un nivel sensorial. Todo ello envuelto en un ambiente cosmopolita y envolvente, acompañado por sesiones de DJ en directo que marcan el ritmo de la capital.