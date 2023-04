La infanta Elena ya no aguanta más: podría mandar a su hija a Estados Unidos o Inglaterra

Aparte de la agenda oficial del rey Felipe VI y la reina Letizia, dos personas copan la mayoría de informaciones sobre la Familia Real. Se trata de los sobrinos del actual monarca: Froilán y Victoria Federica. Ambos superan la mayoría de edad, y en teoría pueden hacer lo que quieran con sus vidas, pero eso no quita que sus comportamientos y actitudes provoquen hartazgo en su madre, la infanta Elena.

La hermana de Felipe VI, tras mandar a su hijo Froilán a Abu Dhabi, donde reside junto a su abuelo, está sopesando la idea de hacer algo parecido con su hija. Victoria Federica podría seguir la estela de su hermano, aunque en su caso los destinos que se barajan son Inglaterra y Estados Unidos. La infanta Elena está harta de las continuas salidas a fiestas, eventos y promociones, así como del estilo de vida que sigue la joven que está empeñada en hacer carrera como influencer.

El paparazzi Sergio Garrido ha hablado de la relación entre madre e hija, la cual no atraviesa uno de sus mejores momentos. “La infanta Elena está muy cabreada con la vida que lleva su hija y se siente muy sola en su casa. No hacen planes de madre e hija porque ella puede salir de casa un miércoles y no volver hasta el domingo”, ha contado Garrido en el programa Fiesta.

“Victoria Federica ha tomado las riendas de su vida, es normal, pero la infanta Elena está decidiendo dónde enviar a su hija”, ha explicado. El colaborador de Telecinco ha apuntado hacia dos destinos: Inglaterra o Estados Unidos. “Es mayor de edad”, han señalado los colaboradores que sostienen que la infanta no le puede obligar a que abandone España. “Yo tengo entendido que ella se quiere ir a Los Ángeles. Allí está el mundo más top de influencers”, ha destacado el pararazzi. La periodista Paloma Barrientos ha aclarado que la nieta del rey emérito continúa estudiando en una universidad americana. “Me da la sensación de que podría irse y seguir trabajando a través de su agencia de comunicación”, ha comentado como una posibilidad futura para la joven.