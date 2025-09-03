Irene Rosales desmiente exclusivas y denuncia la presión mediática

Irene Rosales ha estallado públicamente contra la presión mediática que vive en plena separación de Kiko Rivera. La sevillana compartió varios mensajes en sus redes sociales para desmentir las supuestas exclusivas que le atribuyen declaraciones sobre su vida personal.

Portada de la revista 'Lecturas' / instagram @irenenova24

“Quiero dejar claro que no he hecho ninguna exclusiva, ni absolutamente nada. No he hablado con nadie, ni he dicho nada”, afirmó visiblemente afectada, denunciando que se han utilizado fotografías antiguas y frases sacadas de contexto para alimentar titulares.

La excolaboradora aseguró sentirse “muy enfadada” e impotente ante lo que considera informaciones falsas y pidió respeto en un momento delicado. Su reacción llega después de que varias portadas insinuaran declaraciones suyas sobre los motivos de la ruptura con Kiko Rivera.

Con lágrimas en los ojos, Rosales insistió en que siempre ha tratado con respeto a los medios, pero recalcó que no está dispuesta a tolerar que se difunda algo que nunca ha dicho.