Quién es Isabel Ávila, la auxiliar de vuelo que ha sacado a la luz sus mensajes con Escassi durante su relación con María José Suárez

Sevilla/Álvaro Muñoz Escassi, un famoso jinete español, fue hace poco al plató de '¡De viernes!' para hablar de su ruptura con María José Suárez. Durante la entrevista, Escassi dijo que ha sido víctima de un intento de chantaje o extorsión por parte de una mujer con la que mantuvo una relación íntima. Además, insinuó que podría haber tenido otras relaciones mientras estaba con María José, ya que, según él, mantenían una relación abierta. Estas declaraciones sorprendieron a María José, quien dijo que no sabía de este supuesto acuerdo. En medio de esta controversia, Isabel Ávila, una amiga de Escassi, ha decidido romper su silencio y compartir su versión de los hechos.

Isabel Ávila es una auxiliar de vuelo que ha mantenido una relación de amistad con Álvaro Muñoz Escassi desde su participación en el programa 'I love Escassi'. Aunque su relación con Escassi ha sido mayoritariamente a través de mensajes, Isabel ha decidido hablar públicamente para compartir su versión y aclarar los malentendidos que puedan surgir de las declaraciones de Escassi.

Como ya hemos dicho, conocimos a Isabel Ávila en el programa de citas 'I love Escassi' en 2010, donde conoció a Álvaro Muñoz Escassi. Desde entonces, han mantenido contacto. Durante la entrevista en 'De viernes', algunos colaboradores mencionaron que una de las mujeres del programa iba a hablar pronto, y Escassi dijo que podría ser Sandra, una antigua participante con la que también mantiene contacto. Por lo que vimos, parece que Isabel también tenía algo que decir.

Isabel Ávila ha compartido en exclusiva con 'Socialité' su experiencia y el tipo de relación que ha tenido con Escassi mientras él estaba con María José Suárez. Según Isabel, Escassi le ha escrito en varias ocasiones para saber cómo estaba y para proponerle quedar. "Tiene mucho que tapar", asegura Isabel, añadiendo que si no llegaron a encontrarse fue porque ella no quiso: "Que quede claro, yo no quise". Según Isabel, sus conversaciones con Escassi se han mantenido durante años, pero desde septiembre de 2023, estos intercambios se han producido principalmente a través de mensajes privados en Instagram.

"Es una persona que tiene que tener todo muy controlado porque tiene mucho que tapar. Si yo aprieto más, quedamos. Aquí hay tensión sexual no resuelta, así se resumen mi relación con Muñoz Escassi. Y no se ha resuelto porque yo no he querido", declara Isabel. Afirma que, aunque han estado en contacto, no desea una relación con él debido a su comportamiento con las mujeres. "Yo cuando veo cómo se maneja en el tema de mujeres, no quiero tener una relación con él. No va a cambiar nunca", comenta Isabel.