Isabel Preysler cumple 74 años: los secretos de una vida de una vida de película

Isabel Preysler ha cumplido esta semana 74 años. La reina de corazones ha adoptado un perfil bajo ante los medios de comunicación en los últimos años, pero sigue conservando su carisma, elegancia y saber estar. La madre de Tamara Falcó siempre ha llamado la atención por sus relaciones sentimentales, aunque desde su ruptura con Mario Vargas Llosa ha echado el freno.

A lo largo de su vida, Isabel Preysler ha destacado por desprender una imagen impecable que siempre ha despertado mucha curiosidad. La reina de corazones ha cuidado hasta el extremo la alimentación, sin olvidarnos de los tratamientos estéticos y de su gran nivel de vida. Isabel cumple a rajatabla una dieta meticulosa a base de ingredientes saludables, que junto con unos hábitos asentados le han ayudado a mantener una piel radiante a sus 74 años.

Isabel Preysler y su hija, Tamara Falcó, con la que mantiene una excelente relación. / GTRES

En su plan alimenticio no faltan los cereales integrales, las verduras, la soja, los batidos detox con espinacas, brócoli y manzana verde, así como platos de cuchara como las lentejas, un alimento rico en hierro que consume casi a diario uno de sus ex, Julio Iglesias. Tamara Falcó ya dejaba claro en su libro Las recetas de casa de mi madre que Isabel evita los productos lácteos, la carne roja, los refrescos o el azúcar. Le encanta el chocolate negro, pero opta por la variedad del 70% para darse el capricho y eludir los azúcares añadidos.

Isabel Preysler y Julio Iglesias pasaron por el altar en el año 1971. / GTRES

La socialité ha sido protagonista de algunos de los romances más mediáticos. En 1970 conoció a Julio Iglesias en una fiesta organizada por la familia Terry. El cantante quedo prendado de aquella joven filipina de mirada enigmática, por lo que un año más tarde pasaba por el altar en una boda por todo lo alto que tuvo lugar en Illescas (Toledo). Como fruto de su matrimonio nacieron Chábeli, Julio José y Enrique Iglesias. Precisamente muchos medios han apuntado en las últimas semanas que Enrique estaría ayudando económicamente a su madre, que no atraviesa uno de sus mejores momentos a nivel financiero. En 1978 se ponía el punto y final a un matrimonio que supuso un antes y un después para Isabel Preysler.

Tras divorciarse de Julio Iglesias, Isabel Preysler inició una relación con Carlos Falcó. / EFE

Su segundo gran amor sería Carlos Falcó, un romance que le metía de lleno en la alta sociedad madrileña. “Cuando entré, vi la sorpresa en el rostro de Carlos. Sonreímos, divertidos por la coincidencia. No se separó de mí en toda la noche”, explicaba en sus memorias. Ambos contrajeron matrimonio en 1980. Un año más tarde vino al mundo su única hija en común, Tamara Falcó. En 1985 terminaba su historia de amor porque Isabel conoció a Miguel Boyer. La socialité revelaba en una entrevista lo sucedido por aquel entonces. “¿Qué faltó en esa relación? Bueno, francamente, se cruzó Miguel en el camino. No fue culpa de Carlos, fue mía, qué quieres que te diga. Lo sentí muchísimo por él, pero me enamoré”, dijo.

Con Miguel Boyer vivió su relación más duradera, ya que estuvieron juntos hasta la muerte del exministro en 2014. / KORPA

Con Miguel Boyer, al que conoció a través de unos amigos en común, vivió su historia de amor más duradera. Permanecieron juntos durante tres décadas y solo la muerte del exministro de Economía en 2014 les separó. Al igual que en sus anteriores romances, se dio el sí, quiero en 1988 y un año más tarde nació Ana Boyer, la mujer del extenista Fernando Verdasco.

Su última relación fue con el escritor Mario Vargas Llosa. / EFE

Su última relación ha sido con el escritor Mario Vargas Llosa. Cuando comenzaron a salir juntos el Premio Nobel de Literatura aún estaba casado. Aunque se conocían desde hace tiempo no fue hasta 2015 cuando floreció su inesperada historia de amor. Vargas Llosa se distanció de su familia para centrarse en su relación sentimental con Isabel. Ambos convivieron durante ocho años en la casa que la socialité tiene en el exclusivo barrio madrileño de Puerta de Hierro. En 2022 pusieron el punto y final a su relación. “La última ruptura no me dolió nada”, reconoció en una entrevista en El Hormiguero.

A día de hoy Isabel, que es madre de cinco hijos, es una abuela feliz con sus ocho nietos, aunque tiene la espinita clavada de la maternidad fallida de Tamara Falcó. Ana Boyer, la hija más pequeña de la socialité, hablaba del papel de su progenitora como abuela. “Es totalmente consentidora. Mis hijos ponen una cara un poco rara, le piden algo, y consiguen todo. La ves, juegan al escondite y la ves ahí, tirada en el suelo, escondida detrás de una mesa”, contaba.